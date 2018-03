Pity Martínez: "Si llega una oferta de Europa, lo hablaremos"

Google Plus

Gonzalo Martínez, figura en los dos últimos partidos ante Boca por la Supercopa y frente a Belgrano en la Superliga, habló con TyC Sports.

El mediocampista de 24 años confesó cómo cayó las declaraciones de Marcelo Gallardo en el vestuario Millonario: "Nos hizo un chiste y fue ese que hizo en la conferencia. Nosotros lo que menos queremos es jugar mal. Como lo ven siempre a Gallardo que es muy serio e hizo un chiste, eso no cayó bien. Pero a nosotros sí. No queríamos llegar así al partido con Boca, queríamos llegar bien, con ritmo".

El Pity fue autor del gol que puso en ventaja a River, explicó porque ejecutó el penal: "Me sentía bien para patear el penal, y mis compañeros me apoyaron. Laburé mucho y sigo trabajando para estar en donde estoy. En esos momentos de murmullos agachaba la cabeza y seguía trabajando. Las cosas ya iban a salir, levantandome. Y el entrenador poniéndome domingo tras domingo me ayudó un montón", expresó.

Además, elogió al entrenador de La Banda: "Su mayor virtud es el poder de convencimiento que tiene, lo que nos dice, nos llega. Lo que te dice va a pasar. Sabemos que él siempre va a dar el pecho por nosotros cuando no salga algo. Nosotros morimos por Gallardo".

Por otro lado, se refirió al torneo continental más importante: "Esto no nos hace candidatos para la Copa Libertadores. Tenemos que ir partido tras partido. Me siento cómodo jugando libre, a la espalda de los volantes contrarios, cerca del área. Soy libre de moverme y juntarme con los otros mediocampistas, me gusta mi posición".

Por último, el Pity que lleva 152 partidos y 26 goles en River, y tiene en cuenta que puede llegar una oferta de afuera. Sobre eso, el ex Huracán dijo: "Hasta ahora nos quedamos, mi representante no me trajo ninguna propuesta y el club tampoco. Pero si viene alguna oferta que le sirva al club y a mí también, lo hablaremos".

Si la oferta viene del viejo continente, el volante mendocino lo analizará: "No cualquier equipo va a pagar la cláusula si no es un buen equipo de Europa. Yo no tengo problema en irme ahora o en diciembre, veremos qué pasa y qué club viene a buscarme. Lo hablé con mi representante: había ofertas de México o Estados Unidos, así no quería saber nada. Si es de Europa, lo hablaremos".

El gol del Pity Martinez en el 2-0 a Boca: