Declaraciones luego del triunfo ante Banfield

Luego de la victoria por 2-0 frente a Banfield, al otro día de haber terminado el encuentro habló el director técnico del equipo santafesino, Leonardo Madelón.

Él mismo comenzó hablando de lo que le gustó del equipo: “Para mí, hicieron todo bien, jugaron con actitud, inteligencia e intensidad. La confianza fue clave, había que estar bien cortitos y jugar mucho a espaldas de los marcadores de punta, tanto sobre Bettini como sobre Bravo, que son jugadores que se proyectan y, en el caso de Bravo, es más un volante que un defensor. Bueno, así llegamos al gol, desbordando por los costados”.

A su vez también se refirió a la actuación de sus dirigidos: “Entendieron cómo se dio el partido. En el primer tiempo, hicimos muchas cosas muy buenas, no los dejamos tener la pelota, les llegamos bastante y les hicimos goles. Sabíamos que en los 10 minutos iniciales se iban a venir, pero estuve siempre tranquilo. Los cambios que hice fueron para sostener el resultado, pero no veía riesgos. Observaba que al partido lo teníamos controlado y que hasta podía venir algún gol más. En ese aspecto, que los volantes hagan cada tanto un gol o que podamos marcar con alguna pelota quieta es muy bueno, libera un poco a los delanteros”.

Además sobre la posibilidad de clasificar históricamente a una copa internacional remarcó: “Mirá, si fuera un torneo corto, de aquéllos de 19 fechas, hubiésemos conseguido un récord de puntos en comparación con las campañas de Unión cuando se jugaba con Apertura y Clausura. Yo veo que estamos bien, que el hincha no piensa en el promedio, que disfruta. Y eso es bueno. Nosotros ya tuvimos una lección. Por ahí ganamos muy bien aquella vez ante Racing y creímos que era sencillo. Nos golpearon duro. Ahora ganamos otra vez muy bien y no podemos caer en el mismo error. San Martín será difícil, agarró Coyette, no será sencillo ese partido y tenemos que sacarlo adelante”.

Para culminar la entrevista, hizo hincapié en la decisión de incluir en el equipo titular a Lebus en lugar del uruguayo Zabala: “A Lebus lo conozco bien por una historia particular, por las adversidades que pasó la familia y él mismo, por una lesión de la que no vuelve ningún jugador. Por eso, tengo un aprecio especial. Le faltó en el juego y él lo sabe. Pero estuvo cerca del gol, tanto en este partido como en el anterior. Había que “gastar” un poco el partido para que luego entre Zabala. Y Santiago lo hizo bien”, cerró.