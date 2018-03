Battaglia es nuevo entrenador de Almagro

Sebastián Battaglia, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors con 17 títulos ganados, es nuevo entrenador de Almagro y tendrá su primera experiencia al mando de un equipo.

El Tricolor actualmente se encuentra tercero en la tabla de posiciones con 30 puntos a 1 de los punteros Aldosivi y Atlético Rafaela. A pesar de la buena campaña, Alfredo Grelak renunció sorpresivamente después del enfrentamiento contra San Martín de Tucumán, que empató 1-1, y el ídolo Xeneize tendrá el desafío de buscar el ascenso a la Primera División.

"No es normal asumir faltando pocas fechas, pero me motiva el momento que vive el equipo", afirmó Battaglia en dialogo con Sportia, en su primer entrenamiento como técnico de Almagro. Además, agregó "No se van a ver grandes cambios, es un equipo que viene funcionando y eso me deja tranquilo. Pero siempre hay algo que corregir".

"A uno como jugador le ha tocado vivir definiciones, pelear por cosas y eso es lo que queremos transmitir. Que se convenzan los jugadores de ir por un objetivo, encararlo y tirar todos para el mismo lado", mencionó el ex volante, que amplió: "El primer mensaje a los futbolistas fue que tengan responsabilidad, compromiso, respeto hacia nosotros y al compañero. Tener un grupo donde todos trabajen y cuando a uno le toque entrar, que esté preparado".

Almagro tendrá fecha libre este fin de semana por lo que el debut del entrenador será el 31 de este mes o el 1 de abril contra Instituto.