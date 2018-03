Daniel Angelici: "Si cobraban ese penal para Boca, era un escándalo"

Google Plus

En Boca no pasó la bronca por la derrota contra River en la Supercopa Argentina. Y en el día martes el presidente Daniel Angelici, quien habló en el programa 90 minutos de la cadena Fox Sports, dejó en claro que todavía le duele, no solo la manera en que perdió su equipo, sino además el penal que le dieron al Millonario para abrir el partido en Mendoza.

"Si el penal que le cobraron a River se lo cobraban a Boca hubiese sido un escándalo. Después de todo lo que se habló previamente ahora estarían hablando del Presidente de la República y de la AFA", advirtió Angelici sobre la jugada más polémica del superclásico en la que Patricio Loustau sanciona infracción de Edwin Cardona sobre Nacho Fernández.

"El penal fue muy finito, pero si el árbitro lo cobró hay que respetarlo. Si lo cobraba para Boca era un escándalo", atestiguó el presidente del azul y oro.

Además, se refirió sobre lo que se dice de su colega el Chiqui Tapia: "Hasta el momento, Chiqui Tapia ha hecho las cosas muy bien en AFA. Todos somos hinchas de algún club y él también lo es. Pero pensar que puede favorecer a Boca es una locura", enfatizó el presidente xeneize. Y agregó: "Se habla demasiado porque se piensa mal, Boca no necesita ser favorecido".

También dialogó sobre la reunión que tuvo con los jugadores de Boca tras la derrota ante River en la Superfinal y reveló que algunas frases fueron sacadas de contexto, mientras que se animó a confirmar que sí dijo otras: "No dije que fue una mancha negra, nunca dije la palabra 'negra', pero sí que fue un partido muy importante el que se perdió", lanzó el dirigente, que no tuvo problemas en referirse al flojo nivel del equipo de Guillermo Barros Schelotto: "Boca venía ganando sin jugar bien".

Con los jugadores: "El viernes fui al vestuario para hablar con los jugadores porque estaba muy caliente por la derrota. El único que habló aparte de mí fue Pablo Pérez. Dijo que se hacían responsables y que iban a revertir esto dentro de la cancha".

Por Radio también disertó

El presidente xeneize en Radio La Red no solo habló de lo mismo que platicó en otros medios, sino que además apuntó a otras cuestiones como la del jugador N° 32 Carlos Tevez: "Con Carlos tengo un aprecio personal, es un jugador extraordinario, de mucha categoría y que tiene partidos que juega bien, que participa, que ha hecho goles que nos han dado la victoria jugando en una posición que tal vez no es la de él, jugando de 9 de área, pero también con partidos donde por ahí no salen las cosas, pero como todos, y es totalmente injusto que solo se hable de él", testificó.