Oscar Córdoba sin filtro: "Se fue 7 meses de vacaciones"

Óscar Córdoba musitó en el programa 90 Minutos de Fútbol, el cual se transmite por la cadena Fox Sports, y criticó duramente a Carlos Tevez. "Se fue siete meses de vacaciones". "El profesional tiene que dignificar la profesión en cualquier parte del mundo y más cuando te llaman y te pagan una fortuna", agregó el ex arquero de Boca.

Así es como comenzó el dialogo con los periodistas del programa, pero ahí no terminó porque cuando le preguntaron por el rendimiento del "Apache" él contestó: "Cobra una millonada, es el jugador referente, el tiene que ser el comandante del barco, estoy esperando mucho más de él que de cualquier otro jugador".

"Tevez no estuvo cuando las papas estaban calientes", atestiguó Córdoba.

Otras de las cuestiones de la cual profirió fue la comparación entre el delantero Xeneize y el arquero del Millonario Franco Armani: "Armani respondió en los momentos que tenía que responder como figura del equipo, como la contratación que se hizo, me parece que él (Tevez) también tendría que darle una mano al equipo, no esconderse, pero sí que se ponga la mano en el corazón y corra como el resto", manifestó el colombiano.

Por último, defendió a su compatriota Edwin Cardona, quien fue criticado por Tevez después de perder la Superfinal, en donde le mandó un mensaje directo y reflexión a dicho jugador que usa la casaca número 32: "No está bien para la salud de la institución salir a hablar mal de un compañero después de un partido. Las cosas se dicen en el vestuario y personalmente. No hay por qué mandar en cana a un compañero. Hablamos de que hay códigos, respetémoslos. Parte de ser referente es saber decir las cosas en su momento, hay que ser inteligente dentro y fuera de la cancha", certificó el ex arquero.

Un plus

"Que Fantino hable de su amigo Tevez, que no estuvo en cancha cuando las papas quemaban. Contra River deambuló", sostuvo el ex arquero.

Asimismo, siguió dándole duro a Tevez y respaldando a Cardona pero esta vez con un ingrediente extra, el cual fue contestarle al ex relator y conductor de animales sueltos Alejandro Fantino con respecto a lo que dijo de los dos jugadores ya mencionado: "Lo conozco, es un amigo y hemos compartido muchas cosas en Argentina y en el mundo Boca. Qué pena (Refiriéndose a Fantino); de los que mejor jugaron el partido contra River fue Cardona. Puso dos o tres veces a Fabra de frente al arco. ¿Por qué (Fantino) no habla de su amigo Tevez? ¡Que hable de Tevez! Se la agarraron con Cardona y por qué no habla de Tevez que no hizo ni un solo pase bueno en todo el partido".