Jorge Sampaoli: "Somos candidatos a ganar el mundial"

Jorge Sampaoli dio una conferencia de prensa en Inglaterra, en la ciudad de Manchester, previo a lo que serán los dos amistosos de la Selección Argentina, frente a dos grandes selecciones como son Italia, con quien disputará el primero este viernes, y España, el martes.

Habló sobre la lista de los convocados que irán a la cita mundial, la cual ya está muy cerca: “Las certezas que tengo están vinculadas en un 80% de la lista, pero ese porcentaje también puede ser modificado por algún condicionante, ya sean lesiones o algún tema que suceda a último momento. El 20% restante es el más complejo, donde los niveles de comparación de los jugadores argentinos nos obligan a cambiar constantemente”. Prosiguió diciendo: "Muchos jugadores saben que están jugándose un lugar en la lista final de 23 y el martes, después del segundo amistoso, voy a tener una idea más clara".

Con respecto a la participación del seleccionado en el certamen, remarcó lo siguiente: "Somos candidatos a ganar el Mundial, si no alcanzamos el objetivo nos reprocharemos eso, pero no podemos negar nuestra esencia", continuó hablando sobre el respeto que se le tiene a Argentina: "Todos nos dan como protagonista del mundial y mi obligación es potenciar eso, tratar que los rivales nos teman aún más. Hoy Argentina es muy respetada".

En relación al compromiso del grupo: "Veo que el compromiso de los jugadores aumenta todo el tiempo. También aumenta ese compromiso por la idea: saben que este no va a ser el Mundial de especulación. Los jugadores saben que tenemos que ser protagonistas".

"Leo tiene mucha responsabilidad sobre lo que puede otorgarle al resto. En estas prácticas se entrenó a la par de todos, más allá de que venía con una fatiga. Y potenció a todos. Eso va a convertir al equipo en el equipo suyo. Si él está bien, el equipo será más de él que mío. Leo, en esta etapa de madurez y grandeza, nos está ayudando mucho", comentó el DT cuando se le preguntó por el hombre del Barcelona. También se refirió a la función del 10 en el equipo: “Le damos una función decisiva a la participación de Messi en la cancha. El imán que tiene hace que nosotros debamos acompañar en la conducción”.

"Pensábamos que Paulo (Dybala) era un jugador top en la selección. Después, o nosotros no supimos ubicarlo o él no se adaptó a la idea, que es totalmente diferente a la de su club. Le está costando ensamblarse. Mauro (Icardi) demuestra todos los partidos lo que es, pero tal vez el tiempo de adaptación en la Selección es distinto. No lo descarto a Mauro y me genera orgullo que sea argentino, pero a veces los tiempos son otros", respondió al ser consultado por los hombres de Juventus e Inter .

También se refirió a la vuelta de Gonzalo Higuaín al seleccionado argentino: "A Higuaín lo veo como uno de los mejores delanteros del mundo. Si está al nivel que mostró en los entrenamientos, nos avizora que Argentina tendrá en ataque mucha fortaleza".

El DT finalizó diciendo lo siguiente: "Los estados de ánimos conforman la chance de potenciar a gente. Los jugadores saben que la única forma que Argentina tiene de afrontar el torneo más importante es disfrutándolo. Si lo sufrimos, no tenemos chance"