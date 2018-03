Gallardo: "Me voy con buenas sensaciones"

River aprovechó el parate de este fin de semana y anoche jugó en Chile con el fin de darle fútbol a los habituales suplentes y juveniles. Además de la victoria contundente por 3-0 a la U de Chile, varios futbolistas aprobaron y Marcelo Gallardo se fue conforme de Santiago.

En la conferencia de prensa post partido, el Muñeco expresó la importancia del amistoso: "Tiene valor poder competir contra un gran rival (que juega la Copa Libertadores). Necesito que mis jugadores tengan esta predisposición para poder tener alternativas. Vamos a tener muchos partidos en abril, y creemos que tenemos que estar listo para eso. Estos partidos sirven para ver si hay alternativas que puedan ser interesantes de cara a lo que viene"

Además, comentó que fue positivo : "Era para que tomen minutos. Nos hizo bien venir y jugar el partido. Es muy buena la sensación de haber visto a jugadores que no tenían continuidad. Era un escenario lindo para jugar. Me voy con buenas sensaciones por el funcionamiento. No es un equipo habituado a jugar, pero respetamos una línea y una idea de juego. Controlamos el partido y fuimos bastante eficaces contra un buen equipo".

Por otro lado, enfatizó los regresos del lateral Jorge Moreira y del volante Ariel Rojas, ya recuperados y que en plenitud física, sin potenciales titulares: "La respuesta de Moreira fue buena, hace mucho no jugaba un partido de estas características, había jugado en Reserva, pero no es lo mismo. Sin embargo respondió bien, le falta ritmo de juego. Ariel Rojas lo mismo, es el primer partido que juega después de mucho tiempo, así que viene bien jugar".

Para terminar, Gallardo elogió a Rafael Santos Borré, quien anotó un doblete, que sirve para mostrarse, dado que perdió mucho lugar con Ignacio Scocco, Rodrigo Mora y Lucas Pratto: "Borré mostró muy buenas cosas en el primer tiempo, tuvo unas chances que no pudo convertir; lo bueno es cuando un goleador cuando pierde esas posibilidades es no bajonearse, después en el segundo tiempo volvió a tener posibilidades y por suerte convirtió, es un jugador que aporta alternativas y gol".