Zuqui: "La prioridad son los dos torneos"

Google Plus

Fernando Zuqui, se encamina para ser titular el sábado venidero en Liniers en el encuentro por la vigésimoprimera fecha de la Superliga donde habló en conferencia de prensa en el día de ayer, de cara al compromiso que Estudiantes confrontará el próximo sábado en Liniers, donde el equipo de Lucas Bernardi buscará los tres puntos en la reanudación de la Superliga, post parate por los partidos de Selección. El mediocampista aseguró que apuntarán a “estar preparados para dar lo mejor”.

Al referirse a la doble competencia, el volante puntualizó que "la prioridad son los dos torneos. Para nosotros y para la institución es muy importante la Copa. Tenemos mucha ilusión, hay que ir partido a partido y cada uno jugarlo como una batalla".

Además, atestiguo; "La derrota con Godoy Cruz dolió mucho, porque este grupo se está acostumbrando a ganar, y tenemos que tomar las cosas positivas que hicimos en ese partido, que a mi criterio fueron muchas".

Vélez, el próximo rival

Acerca del Fortín, Zuqui anticipó que será un rival de cuidado y de “mucha exigencia” en el Amalfitani, donde Estudiantes intentará hacerse fuerte y conseguir la victoria: “Vélez está jugando bien, se está adaptando a la forma que pretende el cuerpo técnico. Va a ser un partido muy lindo, de mucha exigencia y que nos demanda prepararnos de buena forma”.

Por último, se refirió a su presente en el club: "No me siento suplente, estoy tranquilo entrenando en el día a día para dar lo mejor y cuando me toque jugar de la mejor manera posible y serle útil al equipo".