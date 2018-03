Pronóstico reservado

Google Plus

A 78 días para el sueño de todo argentino y volver a conquistar el mundo 32 años después de la última vez. La buena presentación del día viernes contra Italia disputando un juego de alto vuelto y venciendo a los "tanos" justamente sin Lionel Messi afectado a una lesión muscular y superando el primer desafío por Europa con gran nivel, el destacado en la noche inglesa fue Manuel Lanzini acompañado de Giovani Lo Celso, y ambos parecen estar dentro de la lista final de 23.

Ese día era todo color de rosas por el buen rendimiento y con el dibujo táctico elegido por Jorge Sampaoli. El 4-2-3-1 dio resultado en los laterales campeones de la Sudamericana con Independiente por derecha Fabricio Bustos y por la izquierda Nicolás Tagliafico. Este último sacó chapa rumbo al próximo mundial y ser una variante fresca por ese sector de la defensa. En la cueva estaban Nicolás Otamendi -fija en los 23- y Federico Fazio -¿habrá aprovechado su chance?. En la mitad de cancha aparecía Lucas Biglia, quien ya cumplió su ciclo al igual que Ángel Di María, en el banco aparecía como posibilidad Cristián Pavón, que cuando tiene minutos aprovecha su oportunidad y crece más en su gran objetivo mundialista.

En ataque colocó a Gonzalo Higuaín, el hombre de la Juventus parece ser clave para el entrenador nacional y fue su referencia de área en los dos cotejos. Otra incógnita pareciera ser: ¿Se terminó su etapa en la Selección Argentina?, no tiene respuesta fija pero tapa a uno del fútbol doméstico y de gran presente como Lautaro Martínez, quien entró en el segundo encuentro y no pudo apagar el incendio, mientras que en la tribuna ovacionaban su nombre y el público argentino pedían a gritos su ingreso. Otro en presentarse de buena manera fue Maximiliano Meza y se podría decir que del once "albiceleste" en el Wanda Metropolitano fue el mejor.

Por otro lado la floja labor de Javier Mascherano a ser duda a propios y extraños, porque en la última gira del año pasado por Rusia, fue Matías Kranevitter el dueño del puesto de volante central. ¿Quiénes tienen el pase asegurado a la próxima Copa del Mundo?, su as de espada Messi más 22 y el cuerpo técnico decidió dejar afuera de la última gira premundialista a las promesas de Paulo Dybala y Mauro Icardi, quienes parecen tener los pies afuera de la mayor cita mundialista de selecciones y el fútbol siempre te da sorpresas, no habría que descartar su ingreso en la nómina final rumbo a Rusia.

La goleada sufrida en manos de España a dos meses del debut mundialista fue un baldazo a la realidad y ponerse a pensar para que está este equipo o hasta que instancia llega. Sampaoli todavía no encuentra una identidad de juego y probó en total cinco números telefónicos distintos.