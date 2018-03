No se guardó nada…

El “Apache” rompió el silencio luego de que se inventaran distintos rumores sobre su lesión –se dijo que se lesionó jugando un picado en la cárcel donde se encuentra su hermano y otro rumor afirmó que fue jugando al golf- y a partir de ello dijo: “Me lesioné haciendo un trabajo en el gimnasio. El miércoles bajo de la máquina y siento un dolor raro en el gemelo. Salgo hacer la entrada en calor porque no me molestaba tanto y se me puso todo duro y dije voy a salir por las dudas".

Tevez también habló sobre los dichos que dijo Angelici tras perder la final de la Supercopa con River, y fue muy claro: “Estaba enojado y me pareció normal, lógico. Íntimamente lo había escuchado alguna vez así, pero delante de un plantel no. No fue nunca así tan fuerte”.

Por último “Carlitos” habló de su deseo y sus ganas de ganar la copa que todos los hinchas de Boca desean, “Yo llegué con una meta que es ganar la Copa. Firmé por dos años con Boca y, sea este año o el que viene, si gano la Libertadores, ya está, mi objetivo es bien claro" y concluyó: “Vine por una sola cosa, quiero ganar la Libertadores. Después de eso ya no me va a faltar nada. Espero poder retirarme a lo grande".

Está claro que luego del partido con River, Tevez fue el blanco de muchas críticas, por lo tanto salir a hablar fue algo que el nacido en Fuerte Apache necesitaba, y aclaró muchas cosas que más de un periodista tiró para 'dejarlo en offside'.