Guiñazú: "Con este Boca no alcanza con meter o sólo jugar, tenés que hacer las dos"

Talleres se jugará en la Bombonera la posibilidad de descontarles tres puntos a Boca y agregar más esperanzas en la lucha por el título de la Superliga. Pero más allá de la gran oportunidad que se le presenta al conjunto de Kudelka, para el capitán del Matador, 'Cholo' Guiñazú, a este equipo de Barros Schelotto no basta con jugar o doblegarlo desde lo físico.

"No sé cómo se le juega a Boca allá, no alcanza con meter, ni sólo con jugar"

"No sé cómo se le juega a Boca allá, no alcanza con meter, ni sólo con jugar, tenés que hacer las dos partes de forma equilibrada, estar muy bien porque estás enfrentando al mejor del campeonato”, señaló el volante en diálogo con los medios tras la práctica.

“Va a ser un partido de mucha trascendencia por cómo llegamos los dos en el sentido de puntos, de posición en la tabla. Estamos ahí, en esta situación y creamos esta situación, porque cada partido nos jugamos la vida, por haber ido sumando y ganando partidos”, agregó.

Cuando se lo consultó sobre las posibilidades de Talleres de quedarse con el título, Guiñazú fue precavido y remarcó que "falta muchísimo, son siete partidos, 21 puntos, sí tenemos un partido clave, bisagra, puede ser que aumente la chance de acercarse", y agregó que deben estar tranquilos y aislados de la ansiedad "normal" de los hinchas albiazules de cara al choque ante Boca.

La propuesta de juego

Guiñazú también habló sobre la posible propuesta de juego que llevará el Matador a la Bombonera y expresó que “trataremos de no dar muchos espacios porque tienen mucha jerarquía con jugadores que realmente son de selección, así que va a ser un partido y esperemos que los dos demos un espectáculo muy lindo” .

“Independientemente de quien juegue de ellos, nosotros tenemos que marcar a todos. Bebelo Reynoso es un gran jugador, no lo vamos a descubrir ahora, pero creo que son todos, es todo Boca, pero nosotros tenemos que esperar las órdenes de Darío [Kudelka] y a quien le toque jugar estar bien preparados, realmente es una situación espectacular”, afirmó el volante de Talleres.

Alguna duda en el once titular

Kudelka aprovechó el la fecha FIFA para ajustar el once titular para enfrentar a Boca, pero de cara al domingo el entrenador del conjunto cordobés cuenta con la duda de Juan Ramírez, quien por una molestia física fue preservado en las prácticas, pero no tendría problemas en estar en condiciones. En caso de no llegar su lugar sería ocupado por el enganche Giménez.

De esta manera el probable equipo de Talleres sería con Guido Herrera; Leo Godoy, Komar, Quintana, Olaza; Guiñazú, Fer Godoy, Ramírez o Giménez; Araujo, Joao Rojas y Junior Arias.