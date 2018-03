Gallardo: "Jugamos en un horario atípico y tendremos que tomar recaudos especiales"

En el mediodía de hoy, en el predio River Camp ubicado en Ezeiza, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa. En esta empezó hablando sobre el choque que tendrá que afrontar por la Superliga Argentina ante Defensa y Justicia, el próximo domingo en Florencio Varela, a las 11hs de la mañana. Respecto al inusual horario dijo: "Es un horario atípico para nosotros, pero habrá que hacerse habitual a estas situaciones. Tendremos que tomar recaudos necesarios como dormir temprano, porque madrugamos como en un entrenamiento. También es un viaje largo. Nunca me tocó jugar a esa hora".

También aseguró que jugará de titular la misma formación que ganó la Supercopa Argentina ante Boca Juniors, y dijo que tiene buenas sensaciones por el buen momento que atraviesa el Millonario, después de haber superado al Xeneize. También manifestó que nota a un plantel entusiasta y confía que su equipo puede hacer un buen partido ante el Halcón de Varela. En cuanto a ese cotejo, el Muñeco pronosticó: "Será abierto por lo que propone Defensa. Ellos intentan jugar ofensivamente, pero nosotros intentaremos seguir con la dinámica de los anteriores partidos para mejorar el funcionamiento".

Posteriormente se refirió a la importancia de los últimos triunfos obtenidos: "Cuando hablamos de situaciones mentales o emocionales siempre hay algo que lo controla. A veces uno imagina que va a hacer ese click para salir de una situación difícil. De repente un triunfo tan importante como el que obtuvimos ante Boca, nos desbloqueó´y el equipo empezó a fluir de otra manera".

Por otra parte, Gallardo confesó que en un momento prefirió que River no hable con la prensa porque consideró que era importante manejar esas situaciones con mucha tranquilidad, ya que se suelen decir muchas cosas que el considera que no tienen sentido y no vale la pena que se las aclare. En cuanto a esto confesó: "Cuando un equipo viene mal, lo externo incide en lo interno. Esas cosas no las podemos acaparar, uno no las puede bloquear porque sino es perder mucha energía".

"Los problemas no existen, y cuando no existen es más fácil enfocarse en lo futbolístico. Para mí son todos referentes porque conviven y se entrenan muy sanos. Hay un grupo muy saludable, tengo jugadores de una calidad humana notable y eso para mí facilita las cosas porque hace que nos enfoquemos en lo importante", agregó.

Por último, Napoleón se refirió al volante Enzo Pérez y al delantero Lucas Pratto: "A Enzo Pérez y a Pratto los vi mucho mejor. Este parate nos vino bien para trabajar puntualmente con algunos jugadores. En esos dos casos puntuales les vino muy bien. Se vienen muchos partidos y voy a necesitar que todos estén bastante bien para tener posibilidad de elección", cerró.