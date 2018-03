¿Cómo llega Talleres para enfrentar a Boca?

Google Plus

Talleres, que se encuentra escolta del campeonato, enfrentará a Boca, puntero del mismo, con el objetivo de quedar a tres puntos de la primera posición y estirar una ventaja de diez partidos sin perder.

El presente del conjunto cordobés es soñado: de los últimos nueve partidos ganó siete y empató dos (cosechó 23 de los últimos 27 puntos). En estos últimos encuentros recibió sólo dos goles y mantuvo su valla invicta en siete ocasiones. Lo que lo hace más fuerte numéricamente es que no pierde desde el 3 de diciembre de 2017 (0-1 contra Estudiantes, en Córdoba).

Para el partido del día domingo, Pablo "Cholo" Guiñazu, baluarte del conjunto tallarín y el encargado de crear juego, no llega bien físicamente porque en la semana tuvo una fatiga muscular, la que no lo dejó trabajar con normalidad y tuvo que realizar trabajos diferenciados en el gimnasio para contra restar el dolor. A pesar de no haber entrenado en óptimas condiciones el Cholo será de la partida.

Frank Kudelka, entrenador de Talleres, deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Santiago Silva, ex jugador de Boca, frente a Defensa y Justicia. En su lugar se meterá en los 11 Junior Arias, goleador de la T con cinco tantos. Además, la otra duda que posee Kudelka es la inclusión en la defensa, lo más sólido del equipo que tan solo recibió nueve goles en contra en 21 partidos disputados, de Javier Gandolfi, que tan solo jugó 17 partidos desde que llegó al elenco cordobés en 2016, que se recupera de un micro desgarro.

Todavía no está confirmado pero la probable formación de Talleres para visitar a Boca el domingo es: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Guiñazú, Fernando Godoy y Juan Ramírez; Matías Pisano, Joao Rojas y Arias.

El último choque en La Boca, fue para la T