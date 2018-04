Boca Juniors vs Talleres en vivo y en directo online en Superliga 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Boca Juniors vs Talleres de Córdoba en vivo, perteneciente a la 21ª jornada de la Superliga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto J. Armando a partir de las 17:45 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Boca Juniors vs Talleres de Córdoba. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último enfrentamiento entre el Boca y Talleres fue el 19 de marzo de 2017. El encuentro disputado en la Bombonera terminó con victoria del conjunto cordobés por 2-1 gracias a los goles de 'Pipe' Ramis y 'Bebelo' Reynoso, actual jugador del Xeneize. El gol del equipo de la Ribera lo marcó Junior Benítez.

Foto: AFA.

El árbitro partido Boca vs Talleres en vivo. será Federico Beligoy. la acompañarán Maximiliano Del Yesso y Javier Uziga.

Foto: Getty Images.

El escenario del partido Boca vs Talleres en vivo será el Estadio Alberto J. Armando, conocido habitualmente como La Bombonera, y cuenta con una capacidad de casi 50.000 espectadores.

Foto: Talleres.

Talleres no contará con las presencias de Gandolfi (no está al 100%), Santiago Silva (suspendido) y Pisano (tobillo).

Posible XI Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Cholo Guiñazú, Fernando Godoy y Juan Ramírez; Aldo Araujo, Joao Rojas y Junior Arias.

Foto: Boca Jrs.

Boca Jrs no contará con las presencias de Carlos Tevez y Edwin Cardona, ambos lesionados. Además, Pablo Pérez sintió una molestia y es duda para el encuentro.

Posible XI Boca Jrs: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Más o Fabra; Nandez, Barrios, Pérez o Buffarini; Reynoso; Pavón y Bou o Ábila.

Foto: Talleres.

'Cholo' Guiñazú: "No sé cómo se le juega a Boca allá, no alcanza con meter, ni sólo con jugar, tenés que hacer las dos partes de forma equilibrada, estar muy bien porque estás enfrentando al mejor del campeonato”

Foto: Boca Jrs.

Carlos Tevez no estará presente por lesión: "Me lesioné haciendo un trabajo en el gimnasio. El miércoles bajé de la máquina y sentí un dolor raro en el gemelo. Salí a hacer la entrada en calor porque no me molestaba tanto y se me puso todo duro, y dije 'voy a salir por las dudas'"

Foto: Talleres.

Frank Kudelka: "Si faltan 5 minutos y estamos empatando, lo vamos a ir a buscar. Talleres no sabe especular. Vamos a ir a ganar a la cancha de Boca. Estamos ante una oportunidad histórica"

Foto: Boca Jrs.

Sorpresivamente Guillermo Barros Schelotto no brindó la habitual rueda de prensa de los días y no dialogó con los medios de comunicación previo al trascendental choque ante el conjunto cordobés.

Boca Jrs y Talleres de Córdoba se vieron las caras en han jugado 49 veces en Primera División. La “T” suma 12 victorias mientras que el club de La Ribera tiene 19 triunfos. Empataron en 18 ocasiones. En cuanto a los goles, Talleres marcó 57 goles y Boca 71.

Talleres arriba a la Bombonera con un total de 41 puntos y con la oportunidad de cortar la distancia con el conjunto de la Ribera a solo tres unidades. El último partido del Matador fue victoria por 1-0 ante defensa y Justicia en el Mario A. Kempes.

Boca Jrs llega como puntero de la Superliga con un total de 47 unidades, a seis de su rival de turno. El último encuentro del conjunto Xeneize fue el agónico empate 1-1 como visitante ante Atlético de Tucumán.