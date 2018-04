Otra vez, a Victoria con las manos vacías

Sin pena ni gloria. Tigre volvió a caer, y hoy fue ante Newell's en el Coloso del Parque por 2-1. Ya casi todo dicho para poner en el ojo de la tormenta a Cristian Ledesma, que desde que es DT de Tigre, suma solo 8 puntos de 27 en juego.

El Matador, sin Sebastián Prediger (lesionado), jugó el peor partido del Campeonato y no aprovechó las circunstancias de los primeros 20 minutos, con lesiones de dos jugadores Leprosos que son clave: Brian Sarmiento y el capitán Bruno Bianchi. Tigre comenzó el partido, sin mucho fútbol y lo terminó igual, aunque pudo haber abierto el marcador con un tiro libre de Matías Pérez García que dio en el travesaño.

El conjunto local, con dos cambios obligados y con varios amonestados, sin embargo, abrió la cuenta a través de Héctor Fértoli, que definió en soledad en el área chica, con Julio Chiarini estancado en la línea, a los 30 minutos del primer tiempo. La Lepra logró obtener ventaja y a los 43 aumentaría el score, por medio del portugués Luis Leal., que le ganó en velocidad a Carlos Rodríguez y fusiló a Chiarini. Irse al descanso perdiendo por dos goles fue un golpe del cual Tigre no supo recuperarse.

El cuadro de Victoria, en el complemento, con los ingresos de Lucas Janson e Iván Bolaño (por Cachete Morales y Chino Luna, respectivamente), trató de darle más vértigo al ataque, y así llegó al descuento, en una jugada fortuita que comenzó con paredes en tres cuartos de cancha y terminó en José San Román, ex Tigre, que sin querer se llevó la pelota por delante, de zurda, rumbo a la red de Nelson Ibáñez, otro ex matador. Un gol en contra que abría de nuevo el partido, con más de 30 minutos por jugarse. No obstante, salvo una acción solitaria de Janson, Tigre no hizo méritos para empatarlo y La Lepra tuvo chances inmejorables de anotar el tercer gol, de contragolpe, pero no estuvo fino. Aún así, le alcanzó para ganar y respirar.

El Matador cosecha solo un triunfo con Ledesma, suma solo 16 puntos en la Superliga, los promedios serán durísimos el año que viene y esta tarde jugó muy mal. Tigre no viene teniendo un buen presente futbolístico, donde sus delanteros no tienen oportunidades de poder marcar, la defensa volvió a mostrar inseguridades y el Lobo no le encuentra la vuelta.

Los goles