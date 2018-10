Pratto: "Los chicos valoran el trabajo táctico que hago y eso es importante"

Lucas Pratto es el jugador más caro de la historia de River Plate. Por él, el club desembolsó 12 millones de dólares para traerlo. Parece ser que el futbolista empieza a pagar con goles y un trabajo táctico que muy pocos valoran. De eso comenzó hablando en la rueda de prensa que brindó al mediodía en el River Camp.



"Estoy contento por el resultado y por la reacción que tuvo el equipo al ir perdiendo tan rápido. Cuando hacés el gol y el equipo gana suena como el mejor partido mio, pero ante Godoy Cruz y Chacarita jugué bien también, y en general otros partidos en el que influí en laburos tácticos. Los chicos lo valoran y eso es importante. Me deja tranquilo que siempre laburo para el equipo y para que ellos se sientan bien", aseguró el delantero, que ayer se sacó una espina al volver a convertir.



En este sentido, también dijo: "Dependiendo de cada partido y situación me puede pedir que empecemos la descarga cuando no podemos salir jugando y que me quede con los centrales para luchar con ellos. Cuando juego con Rodrigo (Mora) a veces me obliga a tirarme afuera del área para buscar la pelota".



Posteriormente, Pratto reconoció que es lindo que sus compañeros de ataque estén en un buen nivel, generando una linda competencia interna, y confesó que siempre desea ganar cada partido y hacer goles siempre. También valoró el hecho de jugar en el Millonario: "Jugar en River es un privilegio. En la mayor parte del día estamos aquí. Hay que abstenerse de salir mucho porque la gente quiere una foto, quiere charlar e intentamos distraernos en la familia".



"Me gusta River desde que llegué. Intento disfrutar todo. Tenemos una responsabilidad muy grande cuando vestimos esta camiseta, pero lo intento disfrutar. Me llevo muy bien con el club. Llegar a un club ordenado y con el mismo pensamiento, hace todo más fácil", confesó en cuanto a su adaptación en el club.



Por otra parte dijo que ve difícil la chance de ser convocado por el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, para disputar el Mundial de Rusia 2018, aunque reconoció que no pierde las esperanzado. Y en referencia a lo que significa jugar en River y en el seleccionado comparó: "River es un club muy grande en el que tenés que rendir examen cada fin de semana, mientras que la Selección es una de las más potentes del mundo y más grandes de la historia, porque esa camiseta se la pusieron grandes jugadores. Es un peso muy grande".

Gol de Pratto en Florencio Varela: