Guillermo: “Tenemos la obligación de ganar los 3 partidos de local”

Anoche Boca jugaba su segundo partido por La Copa Libertadores –venía de empatar en Perú ante Alianza Lima-, contaba con la obligación de ganar ya que jugaba de local ante un adversario de menor nivel y su competidor en el grupo, Palmeiras, ganó ambos partidos. El Xeneize cumplió con su obligación, ganándole por 1 a 0 al equipo colombiano, con gol de un brillante Cristian Pavón.

Guillermo Barros Schelotto expresó: “Era el partido para ganar por como arrancó Boca en el grupo” haciendo énfasis en el empate conseguido en Perú. Guillermo se refirió al partido y dijo: “Creo que pudimos haber aumentado la diferencia, ellos tuvieron una oportunidad al inicio. Los tuvimos controlados, más allá que tienen jugadores de selección como Gutiérrez, Chará, el uruguayo Alvez, pudimos controlar bien”. En relación a los partidos de locales en la copa concluyó: “Tenemos la obligación de ganar los tres partidos de local y con eso obligamos a Alianza y a Junior a ganar de visitantes porque dejaron puntos de local, el miércoles que viene en Brasil trataremos de ir a ganar".

El técnico tuvo elogios hacia Emanuel Reynoso que viene teniendo un buen rendimiento en los últimos partidos: “Ha ido de menor a mayor, se está acostumbrando a Boca, a jugar en un grande, se está adaptando bárbaro y creo que nos puede dar mucho más”.

Por último el ídolo Xeneize se refirió a el partido del sábado y lo que se viene el miércoles en Brasil: “Con respecto al partido con Palmeiras, vamos a tener 4 días de recuperación, cualquier jugador que juegue el sábado llegará bien con Palmeiras, todavía la liga no está definida, tenemos ventaja, y eso no quita la posibilidad que en el futuro tengamos menos ventaja. Vamos a salir a ganar contra Defensa y Justicia, seguramente los que jugaron hoy no llegarán 10 puntos en lo físico, trataremos de no variar mucho, seguiremos concentrados, mañana entrenaremos por la tarde y ver. Haremos la menor cantidad de cambios posibles".