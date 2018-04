Pablo Pérez: "Los hinchas de Boca son grandes, son diferentes"

Google Plus

Luego de la agónica victoria del pasado domingo ante Talleres, que tuvo a Pablo Pérez marcando el gol del triunfo en el último minuto, se había armado todo un escándalo alrededor de su festejo, en el que se lo vio insultando hacia la platea. Luego, declarando en frío, el capitán pidió perdón y aclaró que los insultos no eran para toda la cancha, sino para un hincha en particular que lo había insultado en el entretiempo. En este partido ante Junior, muchos ojos y oídos apuntaban hacia el recibimiento que le daría la Bombonera, aceptando o no las disculpas del 8.

Lo cierto es que los hinchas de Boca lo recibieron de la mejor manera, llenándolo de aplausos desde el comienzo hasta el final del partido, en el que fue elegido como la figura. "Son grandes, eso los hace grandes. En los momentos donde tienen que responder, son diferentes", destacó el ex Newell's agradecido con el cariño de la gente, y agregó: "Yo me equivoqué, me disculpé, y ellos responden de esta manera. Que se queden tranquilos que el esfuerzo siempre va a estar acá adentro de la cancha y yo les voy a responder donde a ellos más les gusta. Les agradezco el gesto, para mí es muy valorable".

El volante tuvo una actuación destacada. Tanto él como todo el equipo mostraron un nivel muy superior al de los últimos partidos, especialmente en el primer tiempo, y consiguieron una victoria que los deja bien parados de cara al futuro inmediato. Al respecto también se refirió el capitán: "Es muy importante, los partidos de local los tenemos que ganar todos para estar en la clasificación. Hicimos un buen partido, tuvimos situaciones para hacer más diferencia y no las pudimos concretar, pero nos llevamos un triunfo importantísimo".

De esta manera, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto quedó segundo en el Grupo H con 4 puntos, a 2 de Palmeiras, que será su próximo rival en esta Copa el miércoles en Sao Pablo.