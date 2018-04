Kudelka pone en duda su continuidad en Talleres: "Ya es un ciclo muy largo"

Google Plus

El Talleres de Frank Kudelka se ha ganado la admiración del fútbol argentino y, sobre todo, el amor incondicional de la hinchada del Matador. Desde su llegada en 2014, el entrenador consiguió dos ascensos en cuestión de meses, en los cuales saltó del Federal A a la máxima categoría, en la que situó al conjunto cordobés en lo más alto de la tabla.

"Pronto puede ser que el ciclo se pueda llegar a terminar"

Sin embargo, y a pesar de estar muy cerca de sellar su boleto para la Copa Libertadores de 2019, el técnico puso en duda su continuidad al frente del albiazul destacando que la estadía en el equipo de Barrio Jardín de Córdoba podría llegar a su fin en junio próximo, mes en el que se termina su contrato con la institución.

"Es un ciclo grande en Talleres, muy lindo y fructífero, aunque de pronto puede ser que el ciclo se pueda llegar a terminar, pero no por que yo quisiera, uno no deja de pensar que mi contrato se termina", aseguró el entrenador de 56 años en dialogo con 'La Oral Deportiva' en Radio Rivadavia.

"Adoro a la gente de Talleres. Pero mi contrato se termina; no depende de que clasifiquemos o no a la Libertadores. No es mí forma esa. Lo evaluaré, pero ya es un ciclo muy largo", añadió Kudelka que afirmó que conversará "con los dirigentes en su momento" para resolver su futuro y el del club cordobés.