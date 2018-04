El Fútbol en la época de las cavernas

Google Plus

Desde que el mundo es mundo, una frase muy pocas veces dicha, patear un balón ha sido popular en muchísimos países, a lo largo de la Historia. Aunque una mirada hacia el pasado de este deporte tal como se lo conoce en la actualidad, lleva a Gran Bretaña especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, a sus grandes y aristocráticos colegios de Westiminster, Harrow y Chartehhouse, y otras unidades educativas.

Según la FIFA, la forma más antigua del juego, de la que hay evidencia científica data de alrededor de los siglos II o III a.C. en China. Pero volviendo a la relación del ser humano con un objeto redondo, para entretenerse o realizar una actividad física, se remonta a los albores de su aparición sobre la tierra.

El antropólogo suizo Johan Jakob Bachofen descubrió durante el siglo anterior, en la zona de Kerven, en la gran isla oceánica de Nueva Guinea, unas cuevas que, sin duda, albergaron moradores. En las rocosas paredes todavía se advierten grabados realizados por los primitivos habitantes, y que reproducen escenas de la vida cotidiana. Algunas de ellas muestran un hombre persiguiendo o impulsando con sus pies un borroso objeto redondeado, que se desliza a ras de suelo. ¿Se trata acaso de una prueba de la existencia prehistórica de remoto símil del fútbol actual?.

Es necesario ser prudente, y en cualquier caso, para los investigadores del pasado, ese dato no puede rebasar el nivel de curiosidad del testimonio, pues no se conocen otras informaciones similares, en el ámbito de la prehistoria, que confirmen el presunto significado de la escena gravada por el artista de las cuevas de Kerven. Por ello es posible que tan antigua representación pueda no tener nada que ver con un juego de pelota, pero genera la impresión de la persecución de un hombre sobre un objeto redondeado.

De todos modos, algunos especialistas en el tema, como el doctor Barkans de la Universidad de Munich, no dudan opinar con notable osadía, que la figura del troglodita persiguiendo un canto redondeado pétreo o blando, es indiscutidamente de carácter lúdico.

Por ello aunque los orígenes del fútbol se remonten según la FIFA a China, todos los productos humanos tienen su historicidad, sea del tipo que fuere, y nada escapa al juicio que el filósofo británico Alfred North Whitehead formuló como punto de partida del conocimiento: “Toda realización humana que olvida a sus antecesores está perdida”.