Gallardo: ''Nos faltó lucidez''

En un partido intenso y friccionado, River no pudo sacar diferencias y empató sin goles en el Estadio Monumental frente a Independiente Santa Fe de Colombia, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores 2018.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó en conferencia de prensa e hizo un análisis de cómo se fue desarrollando el cotejo: "Fue un partido muy duro contra un rival muy físico, sabíamos que se iba a jugar con mucha fricción. Tuvimos algunas situaciones que no pudimos concretar, no pudimos encontrar el gol y ellos hicieron un buen planteo. De contra nunca nos pudieron ganar, nuestro trabajo defensivo fue bueno. No tuvieron situaciones claras, sólo en una, en la que sacó Armani. Excepto esa jugada, no nos inquietaron".

"El rival hizo muchos méritos para hacernos sentir incómodos a nosotros. A nosotros nos faltó lucidez y los jugadores creativos que tenemos no tuvieron lucidez. Nos costó, no pudimos encontrar el partido. Fue muy físico, es un equipo muy maduro, de mucha personalidad y que se plantó bien defensivamente. Buscaron alguna contra, pero casi no las tuvieron. Yo no le puedo quitar mérito a lo que hizo Independiente Santa Fe", explicó Gallardo.

También tuvo tiempo para hablar sobre los merecimientos de uno y otro equipo y la dureza de los partidos de copa: "No hay merecimientos, no fue un partido con muchas llegadas. Recién vimos las ocasiones de gol y es verdad que desde la intención, nosotros teníamos que buscar el partido. Hubo mayor control nuestro, pero no sacamos muchas ventajas. Fue un partido muy duro. Es un partido de Copa... Cuando son partidos muy cerrados, se gana con lo justo. No fuimos muy superiores porque también el rival juega. Hay que reconocer si el rival es duro. Nos cortó el circuito y no tuvimos lucidez. No digo que hayamos retrocedido, pero no tuvimos creatividad para imponernos. Los partidos de Copa son estos. La Copa es dura para todos y va a ser un grupo muy cerrado".

Por otra parte, dio un panorama de lo que será el próximo compromiso copero frente a Emelec en Ecuador: "Va a ser un grupo durísimo. Flamengo perdió dos puntos con nosotros de local y después ganó en Ecuador contra Emelec. El próximo partido va a ser crucial. También coincido en que en la última fecha se va a definir".

Para finalizar, se refirió a cómo encarará el duelo del próximo domingo frente a Racing, en una nueva fecha de la Superliga Argentina: ''Tengo que ver cómo se recuperan y evaluar las respuestas físicas de hoy, cómo terminaron y cómo se van a recuperar".