A enderezar el rumbo

Hace tres fechas que el conjunto de Bernardi no gana en la Superliga, sumado a la derrota entre semana en la Libertadores frente a Santos, por lo que buscará levantar cabeza frente a un rival que está muy comprometido con el descenso. El Pincha se ubica undécimo con 32 puntos, y necesita sumar de a tres para seguir metido en la zona de copas.

El técnico rosarino todavía no definió a los once que enfrentarán al Funebrero, pero dejó algunas pistas en el entrenamiento de ayer. En primer lugar, los jugadores que van a descansar son: Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Gastón Giménez y Lucas Melano. Por lo tanto, ingresarían en su lugar Daniel Sappa, Matías Ruíz Díaz, Fernando Zuqui o Bautista Cascini, y Mariano Pavone, respectivamente. También regresó a la nómina el Chapu Braña luego de sufrir un dolor abdominal en la semana, aunque no se sabe si irá desde la partida o le dejará el puesto a Iván Gómez.

Néstor Pitana fue el árbitro designado para este encuentro, que estará acompañado por los asistentes Hernán Maidana y Ariel Scime. Las estadísticas del misionero dirigiendo al Albirrojo son de 11 victorias, 6 empates y 7 derrotas. El último antecedente fue el 13 de marzo de 2016, en la victoria 3 a 0 frente a Gimnasia.

La posible formación de Estudiantes: Daniel Sappa; Matías Ruiz Díaz, Jonatan Schunke, Leandro Desábato, Sebastián Dubarbier o Gastón Campi; Rodrigo Braña; Lucas Rodríguez, Fernando Zuqui o Bautista Cascini, Carlo Lattanzio; Mariano Pavone y Juan Otero.