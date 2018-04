Gallardo: ''Era un partido importante desde todo punto de vista''

Google Plus

River obtuvo un gran triunfo en Avellaneda tras impornerse por 2-0 a Racing, en el marco de la jornada 22 de la Superliga Argentina 2017/18. Los goles del encuentro fueron anotados por el colombiano Rafael Borré y el juvenil Exequiel Palacios, ambos en la segunda parte.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con la prensa y analizó cómo se fue dando el desarrollo del cotejo: ''Mejoramos mucho. En la primera mitad se notó la diferencia de frescura y estuvimos un poquito espesos, pero empezamos a entrar en el partido. Pasamos sofocones en el primer tiempo, se hizo de ida y vuelta, Racing nos atacaba y nosotros teníamos chances de contrarrestar".

''Tenía pensado el partido como se dio, con jugadores nuestros con mucha vocación ofensiva y poco quite tal vez. En el primer tiempo nos costó recuperar la pelota y nosotros sufrimos. En el segundo tiempo, Racing bajó la intensidad y nosotros empezamos a tomar el control desde el inicio del segundo tiempo", agregó el Muñeco sobre el análisis del encuentro.

Por otra parte, tuvo palabras de elogio para con Franco Armani, quien nuevamente fue la figura en el equipo Millonario: "No me gusta comparar, pero hoy nuestro arquero está pasando por un gran momento y cuando lo necesitamos está y responde de la manera que respondió hoy. A nosotros nos da tranquilidad. Es un jugador de Selección, como varios de los que estuvieron en cancha. Pero no es decisión mía".

Para cerrar, dejó una frase que resume la importancia que tenía este partido para sus dirigidos: "Era un partido muy importante desde todo punto de vista. Con un rival que viene siendo el equipo sensación del momento, en su cancha y con su gente. Hoy pegamos una buena piña acá".