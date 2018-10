Armani: "Uno sueña con ese llamado, con estar en la Selección"

River le ganó a Racing con dos goles en el segundo tiempo. Pero gracias a Franco Armani La Academia no le convirtió en la primera parte por sus buenas intervenciones.

En los últimos partidos, el arquero que llegó a principio de años, se volvió vital en el once titular del Millonario. Por sus grandes atajadas el conjunto de Marcelo Gallardo no perdió algunos partidos. Y ante el equipo de Avellaneda no fue la excepción y tras el cotejo contó cual fue la jugada más complicada: "La primera de todas, que me patearon desde afuera del área y tuve que reaccionar cuando estaba tapado. Llegué con lo justo. En realidad fui exigido en todo el partido. En el segundo tiempo tuve un mano a mano también".

A pesar de la buena actuación ante La Academia, para Armani no fue su mejor encuentro desde que arribó a River. "Creo que mi mejor partido fue la final de la Supercopa contra Boca. Más que nada porque era un clásico, un partido decisivo y no veníamos bien. Ese partido nos marcó. Desde ahí empezamos a obtener resultado y a ganar. Ese partido fue clave".

En el encuentro ante Racing, Jorge Sampaoli el entrenador de la Selección, estuvo presente en la tribuna y ante la posibilidad de ser convocado el portero de La Banda expresó: "Como digo siempre, esto es día a día. En cada partido tengo que demostrar por qué me trajeron. Trabajar y esperar la oportunidad. Uno sueña con ese llamado, con estar en la Selección. Es un trabajo de varios años. Pero tengo que seguir demostrando y tener un buen nivel".

El ex Deportivo Merlo confesó que su objetivo de atajar en la Albiceleste lo tiene desde que estaba en Atlético Nacional: "La verdad que sería un sueño muy lindo poder estar en la Selección y jugar un Mundial. Ojalá pueda llegar ese llamado. Lo estoy esperando. Trabajo para eso desde hace varios años. Pero después es una decisión del técnico, claro".

Por último, Armani comentó que fue lo que en el último tiempo mejoró en su juego: "Con el entrenador de arqueros entrenamos la ubicación, que era algo que tenía que corregir. Pero hay que seguir mejorando y seguir aprendiendo".

Atajada fenomenal del 1 de River