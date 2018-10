Reglamento del fútbol y el primer torneo de la historia

Las diferencias con el Rugby empezaron a ser más lejanas, mientras ya la ovalada había sido incorporada para facilitar el desplazamiento del jugador con la mano, habían muchos que todavía quería que las reglas de ambos deportes se equiparen. La historia de la ovalada fue como todas las historias que tienen un golpe de gracia en 1823, ya que un jugador llamado William Webb-Ellis, en un momento de euforia, agarró el balón ovalado, lo protegió con su cuerpo y se fue esquivando a varios rivales para llegar a la meta. Un transgresor, pero como fueron todos los inventores, por ello este hecho trascendió rápidamente y eso llevó a que de a poco ambos deportes se vayan separando y tras el nacimiento del Rugby como deporte oficial en 1842, y aunque no tuvo consenso general, luego ocurrió la separación.

Las Reglas del Fútbol

La primera regla compartida fue creada en Eton (ciudad de Inglaterra, en el condado de Berkshire), y fue el offside, con el fin de señalar una situación ilegal en el campo, aquel jugador que estaba totalmente adelantado en el campo. También en la universidad de dicha ciudad se adoptó el cambio de lado en el intermedio de cada partido.

En Cambridge, se comenzó por reanudar el juego cuando salía la pelota por el lateral, a devolver cómo forma correcta con un saque de banda de banda con la mano. Además, dicha universidad fue la que cambió el hilo endeble que se tenía como travesaño por un gran madero transversal. Por ello en el Trinity College de Cambridge, un conjunto de directivos y jugadores se juntaron y formaron el “primer código del futbol”. Por ello en esa reunión se reglamentó la esencia del “golpe franco”, con su barrera defensiva de jugadores, con la penalización de un jugador por carga brusca sobre otro, y se dimensionó el terreno.

Por ello en 1857 se fundó el primer club no universitario de la nación, el Sheffield Club. Luego en el 1862 nacía en Nottingham; el Notts Country, y desde ahí se formaron varios clubes y fueron tantos que en la Freemason´s Tavern de Lóndres, el 23 de Octubre de 1863 se fundó la Football Association.

Pero había un gran problema, en ningún momento se había cambiado la forma del balón, que seguía siendo ovalado y era difícil trasladarlo con el pie y ante la división con el rugby era el hazme reír de los partidarios de dicho deporte. Por ello lentamente se impuso el balón redondo, la regla del off side se hizo indiscutible, también se bajó la altura del travesaño, ya que al principio era de 5,70 metros y paso a ser de 2,44 metros la altura aún vigente.

Con la altura del arco luego se creó la figura del arquero, quien era el único de agarrar la pelota con la mano, ya en el 1873 se penalizó con un córner que la era cuando un jugador hacía salir por la línea de fondo de su arco.

El penal se creó en el 1891, castigo máximo contra la falta de un jugador cerca de su meta, aunque primero fue la mano de un jugador de campo y después la falta violenta.

La primera gran competencia interclubes de Inglaterra

Tras sobrepasar las fronteras inglesas, Escocia fue el primer país y en el año 1867, se fundó un equipo de leyenda, el famoso Queens Park Club, por ello en 1871 previo pago de una guinea como derecho de inscripción, con quince equipos ingleses y el equipo escoces se creó la Copa de Football Associattion. El Fútbol ya tuvo su primer problema económico ya que el equipo escoces no podía trasladarse continuamente a Inglaterra, y que los jugadores debían pagarse su propio viaje, la asociación decidió que el equipo escoces pase directamente a las semifinales. Las semifinales se jugaron ante 2000 espectadores en las inmediaciones londinenses, donde en la primera se enfrentaron el Queens Park Club y el Bolton Wanderers empatando en cero el 4 de marzo del 1872. Como los equipos londinenses no querían viajar a escocia, el Queens no pudo volver porque económicamente no podía y fue así que la final se jugó entre Bolton y el Royal Engeeners, ganando el primero por uno a cero, consagrándose como primer campeón de un torneo de fútbol organizado por una asociación. Luego esta copa que fue casi armada a las apuradas terminó siendo lo que ahora es la Copa de Inglaterra.

Tras este primer capítulo, luego el aumento de clubes en 1887 se estableció la segunda división, luego se perfeccionaron las dimensiones del campo de juego, tras ello en la final del 1892, para hacer más espectacular los goles, en el partido entre el Aston Villa y el Bolton Wanderers se colocaron en los arcos las primeras redes.

Pero faltaba un detalle, porque la figura del árbitro arranco siendo pequeña, tratando de manejar el juego como podía y de a poco se fue agigantando y se agigantó de tal manera que (aunque desde 1872 ya tenía un silbato para marcar las jugadas) desde el 1890 fue rigurosa su posición.

Tras todo este armado, la cantidad de espectadores llegaba a ser de 10000, donde ya era un gran negocio y por ello en 1898 se fundó en Lóndres la Unión de Jugadores Británicos, primer eslabón de la Asociación de Profesionales de Fútbol.

Con todo el espectáculo armado en el próximo capítulo hablaremos de la formación de la FIFA y de la creación de la AFA, y de cómo se creó el primer torneo profesional argentino.