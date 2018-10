Afuera Paolo Goltz

Paolo Goltz, central de Boca Juniors, se tiró a barrer con la intención de llevarse el balón y poder ganar la posesión ante el desborde de Keno, en esta misma jugada el jugador de Boca sufre la lesión, y según el parte médico oficial de Boca es una molestia en el isquiotibial derecho, aunque falte que se realice los estudios. Otras fuentes –medios y periodistas argentinos allegados a Boca- confirman que sería un desgarro y que lo mantendría afuera por lo menos entre 15 y 21 días, perdiéndose así la gran mayoría de lo que resta de la Superliga y la vuelta con Palmeiras.

El central Xeneize estaba siendo la figura del partido, con una actuación soberbia, era uno de los grandes artífices de que el partido siga se cero a cero. En la conferencia de prensa Guillermo Barros Schelotto aclaró “lo de Paolo me parece que no va a llegar al domingo y no sé cuánto más. No sé qué tiene, pero el médico enseguida pidió el cambio”. Cabe aclarar que Santiago Vergini ingresa en lugar del lesionado Goltz, jugador que fue condenado luego de perder el clásico con River por tres a uno.

Paolo Goltz arribó al Xeneize el 6 de julio de 2017, luego de ser pedido varias veces por Guillermo, jugador que conocía de sus tiempos en Lanús. En América de México las lesiones fueron su peor enemigo ya que lo marginaron varias veces de las canchas. La otra lesión que tuvo Paolo Goltz en Boca fue a fines de 2017 luego de jugar con Estudiantes, en la cual tuvo una lesión de desgarro grado 1 en el isquiotibial izquierdo –esta vez fue en el derecho-.