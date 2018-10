Gallardo: "Me sorprende que convoquen a los jugadores, siendo que ellos están concentrados para el domingo"

Luego de lo que fue la práctica de River Plate en el predio River Camp, que posee en Ezeiza, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa al mediodía, en donde dio sus posturas sobre la forma de manejarse del entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli.

"Me sorprende que me enteré, primero por los jugadores y después por los medios, de esta entrevista que van a tener los futbolistas. Sobre todo porque los jugadores ya están concentrados para el fin de semana. Eso por un lado. De todos modos no soy quien para dar una opinión precisa", manifestó el Muñeco en alusión a la cita que Sampaoli tuvo con Franco Armani y Enzo Pérez para ver si los convoca a la Selección Nacional en la próxima fecha FIFA en mayo.

Posteriormente aclaró que no quiere ser como la mayoría de los futboleros de Argentina que piden o sacan jugadores del seleccionado. En ese sentido le envió un consejo indirectamente a Sampaoli, cuando declaró: "Uno debe seguir sus convicciones y hacer lo que siente. En este país hay 40 millones de argentinos que se creen técnicos".

Cuando se le consultó sobre lo que le generaron los dichos del Chiqui Tapia (presidente de la AFA), quien dijo que Gallardo va a ser el entrenador de la Selección tarde o temprano, el Muñeco dijo que se siente orgulloso de eso, y en cuanto a lo lindo y lo feo de su profesión expresó: "Lo lindo es que esto me apasiona, es algo que me hace sentir bien y más en el lugar en el que estoy. Me hace sentir orgulloso. Después hay muchas cosas malas, y la profesión del entrenador es ingrata por que dependemos de los resultados. Eso no convive muchas veces del tiempo de proyecto de cada uno. Entiendo que esas son las reglas del juego".

"Esto me apasiona, me hace sentir bien y más en el lugar donde estoy'

Luego se refirió al rendimiento de los veteranos del Millonario, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Leonardo Ponzio: "Los jugadores suelen sufrir más por una cuestión de edad o de desgaste. Tenemos que estar muy atentos ante un partido muy importante como va a ser el del domingo para nosotros. Pensamos más en Maidana, en Ponzio, y en algún que otro jugador como Pinola. Esta semana entrenó normal pero ayer tuvo una carga de lo que viene arrastrando. Tengo que tomar decisiones puntuales por el día a día".

En cuanto al partido del próximo domingo ante Rosario Central, por la Superliga Argentina, Gallardo analizó: "Siempre han salido partidos buenos con Central. Partidos con mucha dinámica, de muchos goles. No son todos los partidos iguales y por lo que viene mostrando Central puede que sea un partido interesante".

Después habló de la buena competencia que hay en el plantel de La Banda, especial la de los delanteros: "La competencia está buena. Ellos compiten y uno como entrenador va observando los comportamientos. A veces encajan mejor en el funcionamiento cuando son diferentes y en eso pongo mucho la visión de cómo pueden funcionar. A veces considero que pueden convivir Scocco y Pratto en determinados partidos, en otros no. Mora-Pratto, Mora-Borré, Scocco-Pratto, tengo cuatro delanteros". En cuanto a Jorge Moreira y Ariel Rojas, quienes fueron piezas claves del River 2017, dejó en claro que no juegan de titulares porque vienen con altibajos físicos.

Por último, el Muñeco opinó sobre las chances que tiene el Millonario de clasificar a la Copa Libertadores 2019: "Va a ser bastante difícil, no dependemos solamente de nosotros. Más allá de que la idea va a ser ganar la mayor cantidad de puntos posibles, dejamos muchos en el camino, pero el intento lo vamos a hacer. Sino encararemos otra competencia para ver si podemos tener una plaza para el año que viene".