A Santa Fe, con la misma fórmula

En el inusual horario de las once de la mañana, abrirán la jornada dominguera en la ciudad de Santa Fe y por la 23° fecha de la Superliga Unión recibiendo a Tigre, con arbitraje de Federico Beligoy, con televisación de TNT Sports y TNT sin codificar .

El Matador cortó una larga racha sin victorias la semana pasada, al derrotar por 2-0 a Gimnasia de La Plata en el José Dellagiovanna. Ese triunfo, además de contribuir en lo anímico y para asegurar la continuidad de Cristian Ledesma, prácticamente salvó a Tigre del descenso esta temporada (ya bajaron a la B Nacional Arsenal, Temperley y Olimpo; Chacarita depende de un milagro), aunque debe engrosar su promedio para el siguiente año, dado que arrancará muy complicado. Tigre se encuentra 24° en la tabla, con 19 puntos y sin victorias de visitante aún.

El Lobo Ledesma, sin suspendidos ni lesionados recientes, dispondrá del mismo once que derrotó al Tripero en casa, incluyendo a Matías Pérez García, que había salido vs GELP con molestias, pero no de gravedad. Asimismo, Denis Stracqualursi quedó desafectado de los concentrados por segundo encuentro consecutivo.

Unión, que hoy celebra sus 111 años de vida, viene de perder ante Argentinos Juniors en La Paternal por 3-1, aunque su situación en la Superliga es mucho más privilegiada: cuenta con 35 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2019, y en caso de un triunfo hoy, quedaría solo a dos unidades de Huracán, el último accediendo a la Copa Libertadores 2019. Gran campaña del equipo de Leonardo Madelón, que solo hará un cambio obligado: Leo Sánchez por Yeimar Gómez Andrade (expulsado ante AAAJ).

Formaciones:

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Leo Sánchez, Jonathan Bottinelli, Luciano Balbi; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Luchas Gamba y Franco Soldano

Tigre: Julio Chiarini; Matías Pérez Acuña, Carlos Rodríguez, Ignacio Canuto, Diego Sosa; Jacobo Mansilla, Lucas Menossi, Sebastián Prediger; Matías Pérez García, Diego Morales; Federico González.

Recuerdo

El último choque entre ambos se dio en 2016, en el Coliseo de Victoria, con victoria del Matador por 3-1: comenzaba ganando el Tatengue con tanto de Emmanuel Brítez, sin embargo, el equipo que dirigía Pedro Trogio lo dio cuelta con festejos de Erik Godoy y doblete de Carlos Luna (ambos de penal).