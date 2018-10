El Chino rescató un punto sobre la hora

Chiarini; Pérez Acuña (Luna; 74'), Rodríguez, Canuto, Sosa; Mansilla, Prediger, Menossi (Imperiales; 64'); Pérez García (Janson; 55'), Diego Morales; Federico González. DT: C. Ledesma.

La fecha 23 de este día domingo abrió su telón con un partidazo que protagonizaron Unión, el día de su cumpleaños 111, ante Tigre, que parecía que se encaminaba a una nueva derrota, pero logró llevarse un punto a Victoria con empuje.

Como era de esperar, el Tatengue asumió el protagonismo, en su casa, ante su gente, el día de su aniversario y peleando para entrar a copas internacionales. El Matador, esperando, tuvo una chané a través de un remate de Diego Sosa que desvió el experimentado Nereo Fernández. No mucho más, porque el visitante prefería no asumir riesgos. No obstante, el local iba a aprovechar su chance a los 26 minutos, en una jugada de contragolpe donde Franco Fragapane entró totalmente solo al área y venció a Julio Chiarini. De nuevo, Tigre emepezaba con el marcador abajo y sin reacción hasta el entretiempo.

En el complemento, Unión entró decidido a liquidar el trámite, pero se topó con la figura de Chiarini, que primero le ahogó a Fragapane su segunda conquista, y luego, evitó un gol olímpico de Diego Zabala. Cristian Ledesma apostó por el ingreso de Lucas Janson (por Pérez García) y Diego Imperiale (en lugar del errático Menossi), y justamente Imperiale iba a ser él encargado de facilitarle las cosas al dueño de casa, cometiendo un penal que Franco Soldano canjeó por gol a los 30' del segundo tiempo. Parecía historia liquidada, pero no fue así.

Cuando el reloj marcaba 38'ST, apareció Ignacio Canuto, para conectar un centro de Cachete rumbo a la red y descontar el trámite. Tigre aprovechó con todo ede envión, porque un minuto más tarde, Fede González anotó uno de los mejores goles de la fecha, con un zapatazo imposible para Fernández: 2-2 y quedaban cinco minutos mas el descuento.

Tigre sigue sin ganar fuera de Victoria en la Superliga. Con Ledesma, lleva 3 empates en el interior (San Juan, Tucumán y Santa Fe).

A los 43'ST, Federico Beligoy iba a mandar a las duchas a De Iriondo (ingresado minutos antes en Unión) y Sebastián Prediger. Cada equipo se quedaba con 10 y Tigre tuvo para darlo vuelta por medio de Carlos Luna (que entró desde el banco para ser protagonista), pero no pudo. Y a los dos minutos de adición al tiempo reglamentario, tras un error de Mansilla, la pelota se desvío en Canuto y se metió en la valla de Chiarini: 3-2 para Unión, que saboreaba la victoria, aunque no contaba con el Chino Luna, que en la ultima jugada del partido, aprovechó un rebote y casi en la línea, decretó el empate final en Santa Fe.

Con muchas emociones al final, Tigre termina con un punto valioso, ante uno de los animadores de la Superliga, que estaba dos goles a arriba a falta de 15 minutos. Con poco juego, varias falencias defensivas y fortuna, el Matador llega a 20 puntos en el campeonato y regresa a Victoria con ánimo.

Los goles