Guillermo Barros Schelotto: “Fue penal la última jugada, y no la cobró”

Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Juniors, habló sobre el polémico error del árbitro, Ariel Penel, en el final del partido: “Fue penal la última jugada, y no la cobró, el árbitro no la vio. Nunca me referí a la actuación del árbitro, ahora, hoy en la Supercopa o en el campeonato, quizás es un análisis más periodístico, a mí me toca lo futbolístico, hay hechos que no estoy de acuerdo cómo se han desarrollado”.

El Mellizo, se refirió al juego y como se dio: “Fue un partido peleado, un clásico. Ellos tuvieron una situación a través de un error nuestro, nosotros tuvimos pocas. Nos tocó perder un partido muy parejo".

Guillermo habló sobre el estado de Wilmar Barrios que tuvo que salir en el primer tiempo por culpa de un dolor, lo cual alertó las alarmas de todo el mundo Boca, ya que es un jugador irremplazable en el esquema: "Creo que fue un golpe, espero que llegue para los próximos partidos”. Luego agregó sobre la pérdida de jugadores que viene teniendo Boca hace ya varios partidos: “Hemos tenido bajas desde el partido con Talleres, tendremos la baja de Pablo Pérez, pero tenemos una ventaja importante, esperemos sostenerla hasta el final del campeonato".

Por último se refirió al nivel del debutante Almendra: "Estuvo bien. El cambio no tuvo que ver con su juego sino con la búsqueda del equipo".

Boca tendrá por delante dos partidos muy importantes para mantener la ventaja con Newells de local y luego con Gimnasia de la Plata allá, por ahora, el descanso en la semana de no tener que jugar copa, le vendrá bien a los jugadores, que por la Superliga se está notando que el nivel en los últimos partidos no fue el mejor.