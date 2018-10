Los convocados para viajar a Ecuador

Luego de lo que fue el triunfo de ayer ante Rosario Central, por 2-0, por la Superliga Argentina, el plantel de River Plate retomó los entrenamientos, con miras a lo que será el partido del próximo jueves ante Emelec de Ecuador, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. En ese sentido, una vez que terminó la práctica matutina, en el predio River Camp de Ezeiza, el entrenador Marcelo Gallardo confirmó la nómina de jugadores que concentrarán de cara a ese trascendental encuentro.

Dentro de la lista de 19 futbolistas, no se encuentra ninguna sorpresa, más allá de que no aparecen nuevamente futbolistas como Ariel Rojas, Nicolas De La Cruz y Jorge Moreira, quienes no se encuentran en óptimas condiciones físicas para afrontar la competencia oficial.

Los jugadores que concentrarán y viajarán para Ecuador son los siguientes: Franco Armani, Enrique Bologna, Camilo Mayada, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi, Lucas Martínez Quarta, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Juan Quintero, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Rafael Borré, Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Rodrigo Mora.

Viaje de River a Ecuador:

El plantel del Millonario partirá rumbo a Ecuador mañana a las 19hs, en vuelo AR 1364, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Luego se hospedará en la ciudad peruana de Lima, en el Hotel Costa del Sol.

Luego viajará a Guayaquil, el miércoles 18, a las 14:50hs, en vuelo LA 1424, para hospedarse en el Hotel Hilton Colón, y quedarse ahí para el jueves ir a jugar al Estadio George Capwell, ante Emelec, a partir de las 21:30hs.

Posteriormente, el regreso a Buenos Aires será el viernes 20, a las 10:30hs, en vuelo LA 1425, con destino a Lima. Más tarde irá de Lima a Ezeiza, a partir de las 14hs, en vuelo LA2429.