Enzo Pérez: ''Necesitaba la charla con Sampaoli''

River sigue con su gran andar, logró la quinta victoria en el campeonato tras vencer como local por 2-0 a Rosario Central, en el marco de la jornada 23 de la Superliga Argentina 2017/18. Los goles del partido fueron anotados por Rafael Santos Borré y Lucas Pratto, ambos en el segundo tiempo.

Enzo Pérez, que tuvo una buena actuación durante los noventa minutos, habló con la transmisión oficial tras el cotejo y aseguró que el equipo no se dará por vencido en su lucha por obtener un lugar en la Copa Libertadores 2019: "Seguimos dando pasos importantes, no podíamos fallar. Va a estar complicado ir a la Libertadores 2019. Tenemos muchos equipos por delante, vamos a dar lucha hasta que las matemáticas nos den. Este es un grupo que no baja los brazos y vamos a luchar hacia ese objetivo que es entrar a la Copa Libertadores".

El volante también se refirió a la charla que mantuvo el último viernes con el técnico del Seleccionado Argentino, Jorge Sampaoli: "Necesitaba la charla. Me gusta ir de cara, necesitaba una charla con él. Fue una charla muy positiva, con conclusiones muy buenas. Le dije que tenía dos teorías: si me dejaba llevar por la última convocatoria y por lo que vi en televisión, muchos me daban afuera. Pero por mi convencimiento y mis ganas, la iba a pelear hasta el último día".

''Se lo dije en la cara, no me voy a dar por vencido. Siempre la voy a pelear, no soy crack, no soy distinto. Soy un laburador, hay que ponerse el overol y lucharla hasta el final", afirmó Pérez sobre sus posibilidades de estar en el Mundial de Rusia.