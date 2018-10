Edwin Cardona: “Yo nunca toqué al jugador de River”

Edwin Cardona, se refirió a lo que ocurrió en la final de la Supercopa con River, cuando le pitaron un penal en contra: “Yo sabía que no fue penal, –refiriéndose al partido con River- pero yo no tengo el mandato para retractarlo. Versus Independiente fue mano, pero ahí ¿Que podríamos hacer? Si lo hubiesen cobrado y empatábamos, hubiese sido diferente, pero ya está. Yo nunca lo toqué al jugador de River, antes que lo tocara, ya se había tirado. ¿Qué puedo hacer si no fue? Lo metieron. Lo que pasó, pasó”.

Siguiendo en la línea de polémicas arbitrales, Cardona habló sobre los rumores de que el arbitraje “favorece” a Boca: “Si a Boca, lo hubiesen ayudado los árbitros, no sería puntero hace dos años, no es puntero hace 15 días. No he visto partidos que nos han ayudado para que digan eso. Y yo no tengo mando para opinar. Nosotros debemos jugar, hacer los goles y ganar el partido".

El “Gordo” como lo llaman cariñosamente sus compañeros, se refirió a este mismo apodo: “Me siento normal cuando me dicen Gordo. Es un apodo de cariño. Me gusta que mis compañeros y la gente me digan Gordo”.

El ex Atlético Nacional de Medellín, expresó sus ganas de seguir en el Xeneize: “Tengo contrato hasta Diciembre. La decisión la tiene el club, no yo. Si fuera por mí, extendería el contrato, pero las decisiones las toma el club, yo trabajaré entregando al máximo. Sé que van a venir cosas buenas. Dios quiera que sean muchos años en Boca".

Hay que recordar que Edwin Cardona está a préstamo en Boca, el club posee una opción de compra de seis millones de dólares, en caso de querer adquirir sus servicios de forma permanente. También habló sobre las chances de ser bicampeones: “Claro que vamos a salir campeones. Si tú no tienes confianza en ti mismo y en el grupo, no lo vamos a lograr. Tengo confianza en el club y en el equipo y en lo que hacemos en el terreno de juego”.

Por último Edwin explicó la importancia del regreso de Fernando Gago al equipo: “Es importantísimo que Gago esté, al jugar al lado de él, el fútbol se hace más fácil, pero no pude verlo en la práctica. Si lo podemos tener, sería un privilegio para nosotros, sabemos que viene sin ritmo pero será importantísimo en esta recta final”.