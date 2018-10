Pity Martínez: "Tenemos que ganar para recuperar los puntos que no ganamos de local"

River Plate se juega una parada brava el próximo jueves, cuando sea visitante de Emelec de Ecuador, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. En la tarde de hoy, antes de que el plantel parta hacia Lima, Gonzalo Martínez dialogó con la prensa, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y dio su perspectiva sobre este importante choque.

"No hemos hablado mucho de Emelec todavía. Seguramente mañana nos prepararemos de otra manera. Al no ganar de local la fecha pasada, nos obliga a ir a ganar allá. No tuvimos la chance de triunfar todavía, y tenemos que ir a Ecuador a buscar los tres puntos", aseguró el ex-Huracán. "Va a ser muy difícil, porque es un equipo que se hace muy fuerte de local, no venían de pasarla bien ante Flamengo, entonces tenemos que aprovechar. Ojalá sea un partido abierto para seguir haciendo lo que venimos realizando en la Superliga", añadió.

En referencia a los dos choques anteriores del Millonario en la Libertadores, ante Flamengo e Independiente Santa Fé, el Pity dijo porque no pudieron llevarse una victoria y solo dos empates: "Jugamos ante dos grandes equipos que no nos dieron la posibilidad de plasmar el juego que veníamos planteando en nuestra liga".

En cuanto a la importancia del triunfo que la Banda consiguió ante Boca Juniors en la Supercopa Argentina, declaró: "No se si cambió todo, pero necesitabamos ganar. No queríamos llegar a ese partido para demostrar que estabamos bien, pero pasó. Antes de Boca, en la práctica veníamos bien, haciendo cosas que en los partidos no hacíamos, y después de Boca empezó a fluir el juego que pretendemos nosotros, y por ejemplo ganamos partidos como contra Racing que antes los perdíamos".

También dijo que la posibilidad de clasificar a las copas internacionales del año 2019 dependerá de que River gane y de que pierdan los equipos que están arriba en la Superliga Argentina.

Por último se mostró felíz por las posibles convocatorias de sus compañeros Franco Armani y Enzo Pérez a la Selección Argentina: "Tanto Franco como Enzo demostraron un gran nivel, y espero que más compañeros nuestros estén seleccionados. Nos pone muy felices por ellos y esperamos que les vaya bien".