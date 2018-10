"Kun"copia

Después de haber gritado campeón con el Manchester City en la Premier League y en el último encuentro del equipo de Pep Guardiola frente a Tottenham Hotspur no tuvo minutos de juego no formó parte del once ni del banco de suplentes. Sergio Agüero dio la noticia de la semana y es una preocupación de cara a la Copa del Mundo, el delantero pasó por el quirófano para tratarse de su rodilla izquierda y justo a 58 días del arranque del sueño de todos los argentinos.

En la última gira previa al mundial contra Italia y España respectivamente fue desafectado debido a una molestia en esa pierna izquierda y no vio acción en ninguno de los dos partidos. La noticia fue una sorpresa para el cuerpo técnico de Argentina encabezado por Jorge Sampaoli y aunque llegaría con lo justo para el debut frente a Islandia el 16 de junio; las dudas y los temores empiezan aparecer sobre el ex hombre de Atlético Madrid es saber como llegará en lo futbolístico.

La recuperación de su herida se estima que será entre dos o tres semanas para volver a pisar un terreno de juego; la fecha estimativa será los primeros días de mayo y en ese mes Sampaoli tiene que presentar la lista final de 23 jugadores. Por eso el punta nacional se perderá el final de la temporada con el conjunto campeón inglés y apuntará todos sus cañones a regresar lo antes posible para estar a disposición del cuerpo técnico albiceleste.