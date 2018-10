Márquez: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

En una entrevista para el programa de radio Estamos motivados, el delantero de Defensa y Justicia, Fernando Márquez comentó: "Estoy en mi mejor momento de mi carrera. Es la primera vez que me siento tan bien, estoy en un gran equipo donde todo nos sale fácil. Los goles acompañan, entro a la cancha sabiendo que tenemos altas chances de ganar".

Luego, describió: "Cuando anticipé al defensor de Racing, amortigüé la pelota para sacar el derechazo. Como estaba mojada la cancha, se me abrió mucho y pensé en picarla. Por suerte, tomé la decisión justa y pudo terminar en gol".

A su vez, el ex jugador de Belgrano analizó: "Sabemos que Independiente tiene Copa mañana (perdió 1 a 0 contra Corinthians), por lo que quizá antes nosotros utiliza la rotación. Debemos aprovechar algún cansancio que arrastren, habiéndole ganado a Boca y Racing, es el momento para ganarle a Independiente".

Después, el ex atacante de Crucero del Norte reconoció: "El que me llamó para venir a Defensa y Justicia fue Nelson Vivas. Él me manifestó que iba a jugar de centrodelantero, es una posición que me encanta. Traté de corregir algunas cuestiones, por suerte ahora se abrió el arco".

Por último, Márquez destacó: "A Defensa y Justicia vine a buscar continuidad y a hacer goles. Estoy muy contento en el club, nuestro objetivo es jugar la Copa Sudamericana y que se vengan nuevos horizontes". El próximo lunes, el cuadro de Florencio Varela visitará desde las 21:15 horas al equipo que dirige Ariel Holan, en el último partido que cierra la vigésima cuarta fecha de la Superliga Argentina.