Washington Camacho: “La lesión me condicionó bastante”

El volante, ex Defensa y Justicia, tuvo una lesión en partido amistoso que disputaron Rosario Central y Lanús en cancha de Colón de Santa Fe. En aquel partido el volante sufrió una lesión en el hombro que lo dejó afuera de las canchas varias semanas. Luego volvió a jugar pero no lo hizo del todo bien.

Hoy, el uruguayo habló en conferencia de prensa. Al principio comentó: "Uno trabaja para tener una oportunidad y hoy se me da y trataré de hacer lo máximo posible. Primero para tratar de ayudar a mis compañeros y segundo para poder afianzarme en el puesto. La lesión me condicionó bastante, parecía que iba a ser sencilla pero luego me impedía ir al roce. Después pude jugar en un partido muy malo con Patronato y en una posición en la que no me sentí cómodo, pero habiendo asumido esa responsabilidad”, dijo el ex Racing Club.

Luego se refirió al mandato de Leo Fernández con el primer equipo canalla: "Acá lo más importante siempre es lo grupal. En cuanto a puntos lo del equipo fue bueno, somos conscientes de que el juego no fue muy bueno. Vamos a seguir por ese camino para lograr el funcionamiento".

También se refirió a la posible clasificación de Central a la Copa Sudamericana: "Cuando el equipo está bien, uno se va mejorando. El empate no nos sirve, nosotros queremos clasificar a la Sudamericana y para eso la única chance es ganar. Somos conscientes de eso, con equipos de renombre nos ha costado pero se trabajó muy bien en la semana y el camino va a ser ese".

Uno de los mejores goles de Washington Camacho con la camiseta de Rosario Central.