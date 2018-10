Armani: "Quiero darle lo mejor a River"

River le ganó 3-0 a Arsenal de visitante y cierra una semana perfecta: Ganó en Ecuador ante Emelec y quedó puntero del Grupo D en la Copa Libertadores y hoy pudo sumar tres puntos en la SuperLiga que lo dejan en Copa Sudamericana y con buenas aspiraciones para la Libertadores 2019. Ante esto, habló la figura de la cancha, Franco Armani, pieza fundamental del nuevo River.

"Siempre trato de pensar en River y darle siempre lo mejor a River. Siempre que me preguntan, digo que quiero responder cuando el equipo me necesita y esa es la clave. Gracias a Dios tenemos un gran equipo que da lo mejor y hoy se dio", arrancó diciendo el ex- Atlético Nacional de Medellín.

"En el partido de hoy demostramos que hay muchos chicos que se quieren ganar un lugar realmente", agregó.

Ante el invicto que trae River sin partidos perdidos desde Patronato (1-0 en Paraná) y el envión anímico que significó ganar la SuperCopa ante Boca Juniors, dijo: "Hay que seguir peleando hasta el final, siempre es bueno sumar de a tres y a esperar porque no dependemos de nosotros. Ese es nuestro objetivo y tratar de entrar al torneo internacional del año que viene. Tenemos que seguir peleando".

Para finalizar, aclaró: "Tengo un dolor del momento pero no hay que preocuparse por el hombro. Me siento bien", y así dejó tranquilos a todos los hinchas de River Plate.

Cabe aclarar que hoy, Franco Armani cumplió 530 minutos sin que le conviertan un gol con la camiseta roja y blanca.