Guillermo Barros Schelotto: "Debíamos ganar y ganamos"

Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa tras la conquista de Boca por 3-1 sobre Newell's que lo deja a un paso del título, y sentenció: "Hoy era difícil, pero creo que lo hicimos muy bien". Ulteriormente, añadió: "Me gustó que cuando jugamos marcamos la diferencia".

El Mellizo sostuvo: "Hoy era difícil jugar por el clima, sabíamos que Godoy Cruz había empatado y San Lorenzo había ganado, pero teníamos la posibilidad de estirar la diferencia. Era una responsabilidad grande para varios jugadores que no tienen mucha experiencia en Boca, pero lo hicimos bien. Debíamos ganar y ganamos, más allá de tener lesionados, expulsados, hubo un esfuerzo muy grande de los jugadores".

Luego fue consultado por la mejoría del primer tiempo al segundo, y el entrenador atestiguó: "Del primer tiempo al segundo cambiamos la posición de Bebelo, y empezamos a manejar más el partido. Ellos empezaron el partido con volantes y extremos que nos quitaron la pelota, y eso nos complicó, pero en el segundo tiempo fue otro partido".

Por consiguiente, el DT del azul-amarela habló de la actualidad del arbitraje en los partidos de Boca: "En los medios se generó una discusión injusta, tanto para nosotros como para los árbitros. En la cancha de Independiente nos vimos perjudicados, hoy todavía no vi las jugadas, pero me dicen que hubo un penal a favor nuestro, es una situación injusta. Ante el error, silencio y mucho trabajo".

Lo que se viene ante el Palmeiras

Al Xeneize se le viene un nuevo compromiso por la Copa Libertadores, antes el Palmeiras y el DT marcó: "Vamos a ver si podemos contar con Wilmar Barrios y Edwin Cardona contra Palmeiras". Y confirmó que "Frank Fabra tuvo un calambre".

Para concluir la rueda de prensa, Barros Schelotto indicó lo que le desazonó del triunfo: "No me gustó que nos hayan hecho un gol. Hay veces que en el partido se nota que te pueden hacer un gol, pero hoy nos llegaron poco, no me gusta que nos hagan un gol llegándonos tan poco, quiero que trabajen más para hacernos un gol".