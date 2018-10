Claudio Biaggio después de Chacarita: "Sufrimos mucho más de lo normal"

En conferencia de prensa posterior a la victoria de San Lorenzo a Chacarita, Claudio Biaggio reconoce que se sufrió de más,"Terminamos sufriendo, creo que el primer tiempo fue bueno tuvimos oportunidades claras, no las concretamos y sufrimos mucho más de lo normal" consciente que en el segundo tiempo Chacarita pudo haber empatado.

Ante la falta de contundencia menciona que "cuando la pelota no entra, o erramos al arco cuesta un poco más, pero tranquilos que vamos por buen camino, hoy teníamos que ganar si o si". Biaggio también afirma que el equipo sigue trabajando duro para afrontar lo que viene.

Su molestia evidente de no resolver antes el partido y evitar el sufrimiento también lo externo: "Caliente o enojado conmigo mismo porque creo que en el primer tiempo, San Lorenzo pudo haber hecho más goles" y al no convertir las jugadas generadas eventualmente la visita tomaría más confianza: "Chacarita era normal que iba a buscar el partido y no lo supimos definir nosotros, me voy con esa amargura".

La obligación de ganar era latente, y desde el banco se hacía énfasis en ello. "Nosotros sabemos que teníamos que ganar el partido desde el arranque, en la cancha había muchos juveniles que vienen haciendo las cosas bien y me quedo con eso", concluyendo con la satisfacción que le deja el desempeño de los chicos del Ciclón.

Ante la difícil pregunta de que si hubiera chance de que el campeonato se quedará en Boedo y con una risa nerviosa y un gesto de realismo señala que "siempre uno está ilusionado con pelear allá arriba, lo importante es sumar de cara a la clasificación de la Copa Libertadores y si nos da el cuero para pelear arriba mejor, pero faltan muy pocos partidos" siendo realista que debe suceder un completo milagro para quedarse con el título de campeón de la Superliga.