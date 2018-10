Problema Mundial

Hace muy pocos días, el cuerpo técnico argentino encabezado por Jorge Sampaoli se enteró de una mala noticia proveniente de Italia: en la derrota del Milan contra el Benevento, Lucas Biglia, abandonó la cancha faltando veinte minutos para el final del partido y salió con síntomas de dolor luego de sufrir un golpe duro en la espalda.

Al volante central nacional se le realizaron estudios y los mismos arrojaron fractura de la dos vértebras lumbares y debido a esa lesión estará entre seis o siete meses fuera de las canchas; faltando poco para la mayor cita mundialista de selecciones.

El ex hombre de Independiente de Avellaneda parecía ser fija en la lista de 23 jugadores rumbo al gran sueño de Sampaoli y volver a conquistar el mundo. Por eso todavía no se sabe si se sube al avión o no, hoy por hoy parece estar cada vez más lejos de su segundo mundial, el anterior fue en Brasil 2014 y siendo fundamental para llegar hasta la instancia final.

Precisamente en esa competición en la Copa del Mundo de ese año, Neymar, tuvo una similar lesión y lo alejó del terreno de juego para las semifinales y el tercer puesto. El astro brasileño fue luego de una dura entrada de Camilo Zúñiga, el lateral derecho colombiano y en ese cotejo correspondiente a los cuartos de final.

En las próximas semanas pueden ser claves para ver la decisión a tomar por el entrenador albiceleste y quien será el reemplazante del hombre nacido en Mercedes. El ex adiestrador de Sevilla emprendió las últimas charlas con los futbolistas en el Viejo Continente y se reunirá con la mayoría previa a la presentación final de los 23 rumbo a Rusia.