Empate con sabor a poco

Las miradas de del norte argentino estaban puestas en este encuentro que comenzó con emociones pero que con el correr de los minutos fue achatándose, sobre todo en la segunda parte. Durante el primer tiempo el Decano fue mucho más que la visita, si bien en el inicio manejaban el juego a través de Diego Zabala y Franco Fragapane, no lograban concretar ninguna jugada peligrosa.

A los 20’ llegó la primera clara para la visita por medio de un enganche de Rodrigo Gómez que deja a un hombre en el camino y asiste a Luciano Balbi quien remata desde el sector izquierdo del área pero Augusto Batalla logró controlar en dos veces.

Dos minutos después, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró asustar por primera vez el arco del Tatengue, tras un tiro libre bien ejecutado de David Barbona aunque la pelota se va rozando el palo de la visita.

Atlético Tucumán seguía dominando y las más claras eran a su favor, a los 45’ tras un error de Yeimar Gómez Andrade en la salida de Unión, la pelota le queda en los pies a Favio Álvarez quien de manera rápida asiste a Luis Rodríguez para que saque un remate desde fuera del área pero se fue desviado a pesar de que el arquero Nereo Fernández tenía chances de alcanzarla.

Se terminaba el primer tiempo y el equipo de Zielinski era superior y se quedaba con las más claras de la tarde a pesar de que el partido se interrumpía demasiado por las faltas cometidas en la etapa inicial.

La segunda parte fue mucho menos intensa, el partido se transformó en un ida y vuelta sin sobresaltos más que un remate elevado de Nicolás Romat después de un rebote que le queda dentro del área.

También el Tatengue complicó a Batalla con un centro que es desviado en el camino por un defensor local pero que el uruguayo Zabala no llegaría a conectar y se la terminaría llevando por delante.

Las variantes de ambos equipos no pudieron cambiar el rumbo del encuentro y sobre el final los dos parecieron conformarse con el empate. Estos equipos con el empate de hoy llegan a dos partidos sin conocer la victoria en Primera División de manera consecutiva entre ambos.

Atlético Tucumán con este punto llegó a los 34 en la Superliga y se encuentra a tres puntos de las Copas, en la próxima fecha visitará a Huracán por la jornada 25.

Formaciones

Atlético Tucumán: Batalla; Romat, Lamas, Cabral, Villagra; Melo, Leyes, Grahl, Barbona; Álvarez y Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Fernández; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli, Balbi; Zabala, Vitale, Pittón, Fragapane; Gómez y Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Darío Herrera.

Amonestados: Leyes (AT), Gómez Andrade y Acevedo (U).

Cambios: Rodríguez por Toledo (AT), Acevedo por Vitale (U), Gamba por Gómez (U), Affonso por Barbona (AT), Núñez por Álvarez (AT) y Bracamonte por Fragapane (U).