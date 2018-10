'Wanchope' Ábila: "Ir a buscarlo de entrada y hacer sentir la localía"

Tras la victoria ante Newells Old Boys en La Bombonera, Boca Juniors ya se prepara para el próximo partido que será dentro de dos días ante Palmeiras por Copa Libertadores. Luego de la práctica matutina, Ramón Ábila, autor de un doblete ante la Lepra, habló en conferencia de prensa en Casa Amarilla y palpitó lo que se viene ante el equipo brasileño.

"Contra Palmeiras es un partido que tenemos que ir a buscarlo de entrada y tratar de hacer sentir la localía. Es importante pero no decisivo", analizó Wanchope que además habló sobre su estado para este cotejo: "Estoy para jugar pero dependerá de Guillermo, y si tengo que estar en el banco no hay problemas. No es lo mismo estar de suplente en otro club que en este".

El delantero anotó dos goles ayer por la noche y se refirió a su situación en el club de la ribera: “Me hubiese lamentado de ser suplente en otro club, pero no en Boca, estar acá y esperar la oportunidad no es un lamento sino una fortuna. Uno tiene que tratar de valorar, entrenar y estar disponible cuando le toque, más en estas instancias finales cuando se hace más visto y hay que estar al cien por ciento”.

En un semestre que está llegando a su fin, el Xeneize tiene un partido importante el miércoles y dependiendo de algunos resultados, el conjunto azul y oro puede coronarse en la Superliga y obtener el bicampeonato.

"Hay que estar tranquilos, ahora pensar en Palmeiras y luego en el domingo. Estamos cerca de conseguir algo que este plantel se merece, por mi parte ser campeón con este club siempre lo soñé y estoy cerca de lograrlo. Hay que esperar y seguir confiando en nuestras fuerzas", cerró el ex Cruzeiro.