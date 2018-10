¿Quién fue el último equipo brasileño en visitar La Bombonera?

Se notaba la ausencia de Juan Román Riquelme que no pudo jugar debido a un desgarro. Pero el técnico, Carlos Bianchi, hizo lo posible para que el equipo pueda ganar, y le funcionó. El primer tiempo no fue tan intenso y no tuvo tantas situaciones peligrosas.

A los 15 minutos del segundo tiempo se dio la alegría, cuando "El Pichi" Erbes remató al arco desviado, pero Nicolás Blandi con un gran deseo de gol y filtrado entre los defensores rivales, pudo darle de primera y convertir.

Pablo Ledesma había entrado en el complemento a los 17'. 20 minutos más tarde, le anularon un gol y el defensor no se dio cuenta de que el juez de línea levantó la bandera marcando posición adelantada. El árbitro, Enrique Osses de Chile, optó por sacarle tarjeta amarilla porque el jugador se sacó la camiseta en el festejo. Un minuto después de esa jugada, se ganó la segunda amarilla que lo mandó al vestuario, por una dura falta sobre Ralf.

El Xeneize en ese entonces dirigido por Bianchi formó con: Agustín Orion; Leandro Marín, Matías Caruzzo, Guillermo Burdisso, Clemente Rodríguez; Cristian Erbes, Leandro Somoza, Walter Erviti, Juan Sánchez Miño; Juan Manuel Martínez y Blandi.

Por la otra parte el Timão dirigido por Tite salió a la cancha con: Cassio; Alessandro, Paulo André, Gil, Fabio Santos; Romarinho, Ralf, Danilo; Emerson Sheik y Paolo Guerrero.

Fue un partido duro en lo físico, trabado y con muchos amonestados. Los cambios fueron en la trama final del partido. las modificaciones de Boca fueron: Ledesma por Erviti, Federico Bravo por Erbes y Lisandro Magallán por Nicolás Blandi. El visitante también agotó los cambios: Jorge Henrique por Danilo, Alexandre Pato por Romarinho y Douglas por Ralph.

Magallán es el único jugó ese partido y que en el presente está en el equipo argentino. Ahora jugarán contra Palmeiras, el miércoles a las 21:45, por la cuarta fecha de la CONMEBOL Libertadores 2018. Guillermo Barros Schelotto y sus dirigidos buscarán los tres puntos y mantener la buena racha contra equipos brasileños.