Maximiliano Meza: “Este equipo ha salido de cosas peores”

Por la fecha 23 de la Superliga Argentina, Independiente en el Libertadores de América, cayó por 1-0 ante Defensa y Justicia con gol de Mariano Bareiro y de esta manera el equipo que dirige Ariel Holán no puede encontrar el rumbo de los triunfos que le está costando demasiado.

Tras la derrota, el delantero del Rojo, Maximiliano Meza habló con los medios presentes en el campo de juego, donde habló sobre el mal momento y su vuelta a la titularidad después de la lesión que sufrió.

“Defensa a lo largo del Campeonato viene haciendo un planteo difícil. Es complicado jugar para nosotros. Tenemos que meter la cabeza dentro y tratar de corregir estos errores. Queda la recta final y no podemos aflojar”, confesó el delantero Maxi Meza elogiando al conjunto de Florencio Varela.

Tenemos que seguir sumando y también está la fase de grupo de la Libertadores y tenemos que corregir para terminar de la mejor manera” dijo el ex delantero de Gimnasia y Esgrima de la Plata.

“Veníamos de una seguidilla de partidos buenos y hoy nos encontramos con dos derrota en casa. Es complicado pero bueno. Este equipo ha salido de cosas peores hubo situaciones más complicada que pudimos cambiarlas. Ahora a dar vuelta la página y volver como éramos antes. Es una lástima lo de hoy, pero hay que seguir trabajando, comentó el delantero del Rojo, haciendo referencia una nueva derrota en casa

Hoy me sentí a ese ritmo que en el partido anterior no lo sentía. Ese arranque. De a poco tratamos de sumar minutos pero a la vez de ayudar al equipo. Hoy no se pudo, pero hay que seguir por este camino y no dejar de lado la actitud, el compromiso y la intensidad que nos caracteriza”, confesó el delantero que está volviendo de una lesión y quiere recuperar su gran nivel.