Pablo Álvarez: “Me gustaría regresar a Central”

Pablo Sebastián Álvarez tuvo dos pasos por Central. El primero fue en el año 2009 y el otro fue desde el año 2015 al 2016, aunque no tiene goles con la camiseta de Rosario Central. El defensor habló con “De Primera”, de EcoRadio (FM 92.3) sobre su pasado en Central, su relación con Eduardo Coudet, su presente en Huracán y demás temas.

Sobre Eduardo Germán Coudet (fue su técnico desde el año 2015 hasta mitad del año 2016) dijo lo siguiente: "El Chacho es un técnico que se destaca por sus ganas, la entrega que tiene y el contagio que le brinda a sus jugadores. Hoy en Racing está demostrando que lo hecho en Central no fue casualidad".

El defensor que disputó 48 partidos con la camiseta de Rosario Central, habló sobre la situación que atraviesa Huracán y que le gustaría regresar al club de Arroyito: "Si existe la posibilidad, me gustaría regresar a Central", enfatizó esta noche, al tiempo que reconoció: Soy un agradecido al club, me enamoré de él y tengo un cariño especial, no me voy a cansar de decirlo nunca. Pero hoy me debo a Huracán y quiero seguir haciendo las cosas bien acá".

También se refirió al presente de Rosario Central en la Superliga Argentina de Fútbol: “Lo veo mal a Central, pero sé que puede salir adelante, es un equipo con valores".

Por último, el defensor se refirió al equipo que tenía Rosario Central en la temporada 2015/2016: “El Central del Chacho fue uno de los equipos más lindos en los que estuve. Era bueno tener tanto reconocimiento".