La inesperada lesión de Lucas Biglia, quien el sábado sufrió la fractura de dos vértebras y tiene para seis semanas de recuperación, alteró los planes de Sampaoli para terminar de delinear la nómina final de 23 jugadores rumbo al mundial y por eso el entrenador argentino está por el viejo continente manteniendo las últimas reuniones con los futbolistas de aquellos lados.

En la posición del mediocampista central el actual hombre del Milán es un fija clave para el adiestrador nacional y le saca ventaja a Javier Mascherano en ese puesto, hoy tiene un dolor de cabeza ante este panorama y la situación del ex Independiente de Avellaneda a días de la Copa del Mundo; por eso está en búsqueda de posible reemplazante en esa posición vacante y en el radar del ex DT de Universidad de Chile.

Uno es un viejo conocido del oriundo de Casilda y el nombre Matías Kranevitter, quien ya tuvo un paso en la actual era y fue en las últimas presentaciones del año pasado contra Rusia y Nigeria respectivamente, el ex River tuvo una sólida actuación y dejó una buena imagen en la mitad de la cancha. Otro en carpeta es Pablo Pérez, el emblema de Boca no tuvo demasiada participación y ya ha sido llamado por el cuerpo técnico; también está Leandro Paredes, de buena actualidad en el Zenit y en la Selección Argentina todavía no puede terminar de explotar.

En las últimas horas apareció un "tapado" y se trata de Santiago Ascacibar, el capitán en la selección olímpica de Brasil y últimamente tiene buenas performance en Stuttgart . El ex Estudiantes de La Plata es una gran promesa para el conjunto albicelete y por eso está en la órbita de todo el cuerpo técnico; sería una buena alternativa en caso de no llegar en condiciones Biglia y en las próximas semanas pueden ser claves.

En fín se podría decir: ¿un "ruso" para Rusia?, la última palabra la tiene el entrenador y en las próximas semanas son importantes previa a presentar la nómina final de 23 rumbo al mundial.