¿Se queda con las defensas bajas?

Godoy Cruz está atravesando un gran momento y es el único escolta del puntero Boca y buscará el próximo fin de semana quedarse con el clásico "cuyano" frente a San Martín de San Juan. En caso de vencer al Verdinegro y sí el día siguiente se da una serie de resultados, el equipo mendocino estaría con un pie y medio en la próxima Copa Libertadores 2019. Hoy ya se aseguró al menos la clasificación a la Sudamericana del año próximo y la idea es meterse en la Libertadores; por eso los directivos "bodegueros" en caso de acceder al certamen internacional, tienen en mente no desarmar la base, salvo que lleguen ofertas concretas.

Ayer llegó un rumor desde Belo Horizonte y se trata de uno de los elencos conocidos por el Expreso en la Libertadores 2017 -el Galo estaría interesado en sumar a Tomás Cardona-, el ex hombre de Defensa y Justicia aparece en los planes del conjunto brasileño y sería para después del Mundial. Cardona llegó la temporada pasada al Tomba proveniente de San Lorenzo y se ganó un lugar en la zaga desplazando a Leonel Galeano, quien era el capitán en su momento de la escuadra "bodeguera" y hoy es intocable para Diego Dabove.

En la presente superliga, el "Mariscal" tiene convertido dos goles en su cuenta personal y fueron contra Colón y su ex club en la goleada histórica; ambos fueron mediante su especialidad, el juego de arriba y tiene buen cabezazo en las dos áreas. En el receso anterior de enero; Godoy Cruz le compró parte de su ficha al Ciclón y abonó 300 mil dólares por el 60% de su pase.

No sería el único defensa argentino para reforzar al conjunto de Brasil, otro también es Juan Cruz Komar, el hombre de Talleres de Córdoba. Por el momento no llegó ninguna oferta a los pasillos de la Bodega y no quieren saber nada al respecto; en las próximas semanas puede haber novedades al respecto si abandona Mendoza o decide quedarse.