Caída que complica

La ilusión de ganarle al puntero del grupo y asegurarse la clasificación no pudo ser. Guillermo tuvo que hacer tres cambios obligatorios por las lesiones de Wilmar Barrios, Paolo Goltz y Edwin Cardona, Frank Fabra y Bebelo Reynoso ocuparon lugar en el banco para tener un descanso luego de la victoria ante Newell's por la Superliga. Nahitan Nández volvió a jugar tras la sanción de tres partidos.

El recibimiento cálido que brinda La Bombonera llena daba seguridad y confianza al equipo. Pero al minuto del primer tiempo, Pablo Pérez le dio un pase al arquero que lo complicó en la salida, el delantero Paulista fue a presionar, la pelota le rebotó y de milagro no fue gol. Con apenas diez minutos ninguno de los dos equipos tuvieron un juego preciso pero, aún así el que dominaba era el visitante. Carlos Tevez jugó en la posición donde se siente más cómodo y en todas las jugadas tuvo una intervención.

Pero el que tenía un partido aparte era Nández , en cada pelota que peleaba junto a Felipe Melo hubo un golpe de más. El conjunto de la Ribera cuando dominaba el primer tiempo, tuvo una jugada clara para que puedan abrir el marcador, Cristian Pavón a los 23' se hizo cargo de un tiro libre luego de recibir una falta ,de Marcos Rocha, al borde del área. La pegada del delantero fue buena pero no lastimó, se fue afuera por arriba del travesaño.

A los 39’ un mal rechazo de Mas, le quedó a Rocha para que tire un centro a Keno, que Leonardo Jara lo descuido fuera del área chica de Agustín Rossi. El delantero Ramón Ábila recibió tarjeta amarilla por protestar. Dos minutos después pudo haber sido la jugada del empate, cuando Tevez recuperó tocó para Pavón quien tiró el centro para el Wanchope y no pudo definir bajo el arco. Al recuperar la pelota Pablo Pérez le dejó un pase corto al Lisandro Magallán, Borja cortó rápido y no le quedó otra opción al central de cometer la falta que se ganó la amarilla. A los 44 minutos una pared entre el ex jugador de La Lepra y Carlitos, dejándole al centro delantero para que defina, pero no pudo ser, el juez de línea cobró posición adelantada.

Cuando apenas comenzó el segundo tiempo “El Licha” pudo haber sido expulsado por una patada a Lucas Lima. La situación más clara para el conjunto de los mellizos fue a los 60’ cuando El Apache recuperó, tocó rápido a Nández luego para Pavón que intento hacer el mismo gol que el sábado contra los rosarinos.

Lo que terminó de cerrar el partido y complicar a Boca fue a lo 67, cuando en un contraataque el arquero Xeneize salió a rechazar fuera del área, Lima aprovechó el descuido y fue el autor del último tanto del partido. Para tratar de generar juego preciso el técnico decidió poner a Bebelo Reynoso por Sebastián Pérez.

Después de ese error del arquero, cuando tenía el balón en su poder varios hinchas lo silbaban mostrando su disconformidad con el rendimiento bajo los tres palos. A los 85 casi finalizando el segundo cambio fue Walter Bou por Carlitos. El partido estaba cerrado, el árbitro agregó cuatro minutos pero lo terminó 40 segundos antes.

Ahora deberá esperar el resultado entre Junior de Barranquilla contra Alianza Lima. Luego El Xeneize visitará a los colombianos para conseguir la clasificación a la próxima fase de la CONMEBOL Libertadores.