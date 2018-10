Guillermo: "No vi nerviosismo, manejamos la pelota"

Boca jugó mal, y Palmeiras no perdonó, el Xeneize cayó dos a cero en condición de local, y está comprometido a ganar los demás partidos para no tener que depender de otros resultados. Le queda todavía enfrentar a Alianza Lima en La Boca y Junior de Barranquilla en Colombia.

El técnico de Boca, habló sobre el partido y analizó: "Fueron errores puntuales, me parece que el partido era entre dos equipos muy buenos y manejábamos la pelota sin tanta profundidad y ellos convierten el primer gol. El equipo reaccionó bien. El arquero tapó dos o tres pelotas, Y de otro pelotazo cometimos otro error y perdimos".

Guillermo se refirió sobre el nivel del equipo y dijo: "No vi nerviosismo, manejamos la pelota, nos faltó profundidad pero Palmeiras no pudo, los presionamos bien hasta el segundo gol y ahí se desarmó el partido. Hasta en ese momento estábamos bien, perdimos por dos errores".

El ex siete de Boca, opinó sobre el error de Agustín Rossi: "Hasta no hablar con él no puedo decir nada públicamente. Cuando el arquero se equivoca cuesta un gol. Estamos tranquilos, vamos a trabajar de acá al domingo y hablaremos específicamente con él". Se cree que Boca irá a la carga en el mercado por muchos arqueros, ya que Agustín Rossi, está dando mucho que hablar ante el nivel irregular que está teniendo en los últimos encuentros, intentará firmar a Marchesin, Muslera, Buffon, entre otros.

Por último Guillermo, enfatizó sobre el partido del domingo: "Primero está el partido del domingo, que puede Boca marcar una diferencia definitiva, hay que ganar y sumar puntos, la motivación está por encima de cualquier resultado el dia de hoy".